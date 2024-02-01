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👩🏻‍🏫YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2024 YKS kayıt parası hangi bankalara yatırılacak? Üniversite sınavı son başvuru tarihi ne zaman?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle bekleniyor. Adaylar, sınav ücretlerini öğrenerek başvuru işlemlerini tamamlamak için hazırlıklarını sürdürüyor. İşte 2024 YKS başvuru ücretleri ve detayları:

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 08:56 Güncelleme 01 Şubat 2024, 08:56
👩🏻‍🏫YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2024 YKS kayıt parası hangi bankalara yatırılacak? Üniversite sınavı son başvuru tarihi ne zaman?

Üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen adaylar için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı başladı. 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınav için adaylar, başvuru ücreti ve süreci hakkında detaylı bilgiler araştırıyor. İşte YKS başvurularıyla ilgili tüm merak edilenler...

2024 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024 YKS ücreti, sınav kılavuzu henüz yayımlanmadığı için belli olmadı. Ancak geçen sene YKS'ye katılmak isteyne adayların ödediği ücret, her bir oturum için 115 TL idi. Yani yalnızca TYT'ye katılacak adaylardan 115 TL, TYT ve AYT'ye katılacak adaylardan 230 TL, TYT, AYT ve YDT'ye katılacak adaylardan ise 345 TL ücret alındı. Bu yıl YKS kılavuzunun açıklanmasının ardından 2024 YKS başvuru ücretini öğrenebilirsiniz.

2024 YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimine göre, YKS başvuruları 1 - 26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak internet aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

2024 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takviminde 2024 yılında yapılacak YKS'nin geç başvuru tarihleri ise 5-7 Mart 2024 olarak duyuruldu. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için ikinci bir şans olan geç başvurularda, sınav ücreti yüzde 50 artmaktadır. Başvuru veya geç başvuru yapmayan adaylar, sınava katılamaz.

2024 YKS OTURUMLARI NE ZAMAN?

💥TYT (YKS 1. oturum): 8 Haziran

💥AYT (YKS 2. oturum): 9 Haziran

💥YDT (YKS 3. oturum): 9 Haziran

2024 YKS KONU VE SORU DAĞILIMI

📌Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Türkçe: 40 soru
Sosyal Bilimler: 20 soru
(Tarih 5 soru, Coğrafya 5 soru, Felsefe 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 soru)

Temel Matematik: 40 soru
Fen Bilimleri: 20 soru
(Fizik 7 soru, Kimya 7 soru, Biyoloji 6 soru)

📌Alan Yeterlilik Testi (AYT)

Sosyal Bilimler: 50 soru
(Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru, Tarih-1 10 soru, Coğrafya 6 soru )

Sosyal Bilimler-2: 40 soru
(Tarih-2 11 soru, Coğraya-2 11 soru, Felsefe Grubu 12 soru, Din Kültürü 6 soru)

Matematik: 40 soru
Fen Bilimleri: 40 soru
(Fizik 14 soru, Kimya 13 soru, Biyoloji 13 soru)

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