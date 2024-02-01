👩🏻‍🏫YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2024 YKS kayıt parası hangi bankalara yatırılacak? Üniversite sınavı son başvuru tarihi ne zaman?

Üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen adaylar için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı başladı. 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek sınav için adaylar, başvuru ücreti ve süreci hakkında detaylı bilgiler araştırıyor. İşte YKS başvurularıyla ilgili tüm merak edilenler...

2024 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2024 YKS ücreti, sınav kılavuzu henüz yayımlanmadığı için belli olmadı. Ancak geçen sene YKS'ye katılmak isteyne adayların ödediği ücret, her bir oturum için 115 TL idi. Yani yalnızca TYT'ye katılacak adaylardan 115 TL, TYT ve AYT'ye katılacak adaylardan 230 TL, TYT, AYT ve YDT'ye katılacak adaylardan ise 345 TL ücret alındı. Bu yıl YKS kılavuzunun açıklanmasının ardından 2024 YKS başvuru ücretini öğrenebilirsiniz.