👩🏻‍🏫YKS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2024 YKS kayıt parası hangi bankalara yatırılacak? Üniversite sınavı son başvuru tarihi ne zaman?

2024 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
ÖSYM'nin takviminde 2024 yılında yapılacak YKS'nin geç başvuru tarihleri ise 5-7 Mart 2024 olarak duyuruldu. Başvuru tarihini kaçıran adaylar için ikinci bir şans olan geç başvurularda, sınav ücreti yüzde 50 artmaktadır. Başvuru veya geç başvuru yapmayan adaylar, sınava katılamaz.
2024 YKS OTURUMLARI NE ZAMAN?
💥TYT (YKS 1. oturum): 8 Haziran
💥AYT (YKS 2. oturum): 9 Haziran
💥YDT (YKS 3. oturum): 9 Haziran
2024 YKS KONU VE SORU DAĞILIMI
📌Temel Yeterlilik Testi (TYT)
Türkçe: 40 soru
Sosyal Bilimler: 20 soru
(Tarih 5 soru, Coğrafya 5 soru, Felsefe 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 soru)
Temel Matematik: 40 soru
Fen Bilimleri: 20 soru
(Fizik 7 soru, Kimya 7 soru, Biyoloji 6 soru)
📌Alan Yeterlilik Testi (AYT)
Sosyal Bilimler: 50 soru
(Türk Dili ve Edebiyatı 24 soru, Tarih-1 10 soru, Coğrafya 6 soru )
Sosyal Bilimler-2: 40 soru
(Tarih-2 11 soru, Coğraya-2 11 soru, Felsefe Grubu 12 soru, Din Kültürü 6 soru)
Matematik: 40 soru
Fen Bilimleri: 40 soru
(Fizik 14 soru, Kimya 13 soru, Biyoloji 13 soru)