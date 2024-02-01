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📌YKS BAŞVURU EKRANI - KILAVUZU 2024! YKS başvuruları nasıl yapılır? TYT-AYT-YDT başvuru ücreti ne kadar? ais.osym.gov.tr

Yükseköğretim hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen adaylar için YKS heyecanı başlıyor. Bu önemli sınavın başvuru tarihleri ve ücretleri açıklandı. Peki, YKS başvuruları nasıl yapılır? TYT-AYT-YDT başvuru ücreti ne kadar? İşte adayların dikkatle takip etmeleri gereken detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 08:20 Güncelleme 01 Şubat 2024, 10:08
📌YKS BAŞVURU EKRANI - KILAVUZU 2024! YKS başvuruları nasıl yapılır? TYT-AYT-YDT başvuru ücreti ne kadar? ais.osym.gov.tr

Üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen adaylar için Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı artarak devam ediyor. İşte YKS başvuru işlemleri ve tarihleriyle ilgili önemli detaylar...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) başvuru işlemleri 1-26 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 YKS geç başvuru tarihi 5-7 Mart 2024 tarihlerinde alınacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS 2024 başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Geçen yılki YKS başvuru ücreti her oturum için 115 TL idi.

Geçtiğimiz yıl YKS geç başvuru ücreti normal ücretin %50 artırımlı olarak ödendi.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS başvuru işlemi ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılarak, gerekli bilgiler doldurulduğunda ve ücret ödendiğinde tamamlanıyor.

YKS BAŞVURU EKRANI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 8 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 9 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak.

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