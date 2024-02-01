ÖSYM giriş ekranı 2024 | ⏰e-Devlet ile ÖSYM AİS giriş ve Aday İşlemleri Sistemi YKS başvuru sayfası - TIKLA BAŞVURU YAP

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı bu yıl da tüm hızıyla devam ediyor. Üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen adaylar için 2024 YKS başvuruları için tarihler ve detaylar belli oldu. İşte merak edilen bilgiler:

2024 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN? Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak.



Üniversiteli adayları, 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT), 9 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girecek.