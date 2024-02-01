ÖSYM giriş ekranı 2024 | ⏰e-Devlet ile ÖSYM AİS giriş ve Aday İşlemleri Sistemi YKS başvuru sayfası - TIKLA BAŞVURU YAP

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı bu yıl da tüm hızıyla devam ediyor. Üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen adaylar için 2024 YKS başvuruları için tarihler ve detaylar belli oldu. İşte merak edilen bilgiler:
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı bu yıl da tüm hızıyla devam ediyor. Üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen adaylar için 2024 YKS başvuruları için tarihler ve detaylar belli oldu. İşte merak edilen bilgiler:
2024 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacak.
Üniversiteli adayları, 8 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT), 9 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girecek.
2024 YKS BAŞVURULARI BUGÜN BAŞLIYOR
ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YKS başvuru ve geç başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; YKS başvuruları bugün yani 1 Şubat'ta başlayacak ve 26 Şubat 2024 tarihinde sona erecek. Başvuruların sabah saat 10.00'dan itibaren erişime açılması bekleniyor.
Geç başvurular ise 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.
YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
2024-YKS adayları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden sınav başvurularını gerçekleştirebilirler.
Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (AİS) kendileri çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve sınavlara başvurularını bireysel olarak elektronik ortamda gerçekleştirebilirler.