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YKS 9 Haziran 2024 oturum saatleri ve süresi! YKS AYT ve YDT saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek? Sınavdan en erken ne zaman çıkılır?

YKS AYT ve YDT oturumları için araştırmalar hızlandı. 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu, bugün ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı. Adaylar, sınav salonlarında zorlu bir sınav maratonuna giriş yaparken, veliler ise okul bahçelerinde heyecanla bekliyor. Bu kritik sınavda başarılı olmak, adayların hayalini kurdukları üniversiteye giriş için ilk önemli adımı teşkil ediyor. İşte 2024 AYT ve YDT hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 06:11 Güncelleme 09 Haziran 2024, 06:11
YKS 9 Haziran 2024 oturum saatleri ve süresi! YKS AYT ve YDT saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek? Sınavdan en erken ne zaman çıkılır?

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YKS sınavının TYT adımı tamamlandı. AYT ve YDT sınavlarının kapsamı ve süreleriyle ilgili araştırmalar ise hız kazanıyor. TYT sınavında hangi derslerden kaç soru sorulduğu, kaç dakika sürede tamamlanması gerektiği merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

AYT VE YDT OTURUM BİLGİLERİ

9 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başlayacak.

Aynı gün son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak.

🔴 AYT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

🔴 YDT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

AYT - YDT SINAVINDAN EN ERKEN NE ZAMAN ÇIKILIR?

🔵 AYT sınavından en erken 12:15 ile en geç 12:45 arasında çıkılabilir.

🔵 15.45'te başlayan YDT oturumu 17:45'te sona erecek olup; 17:15 ile 17:30 arasında çıkılabilir.

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