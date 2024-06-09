YKS 9 Haziran 2024 oturum saatleri ve süresi! YKS AYT ve YDT saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek? Sınavdan en erken ne zaman çıkılır?

YKS sınavının TYT adımı tamamlandı. AYT ve YDT sınavlarının kapsamı ve süreleriyle ilgili araştırmalar ise hız kazanıyor. TYT sınavında hangi derslerden kaç soru sorulduğu, kaç dakika sürede tamamlanması gerektiği merak ediliyor. İşte tüm detaylar...
AYT VE YDT OTURUM BİLGİLERİ
9 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başlayacak.
Aynı gün son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başlayacak.
🔴 AYT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
🔴 YDT, 9 Haziran 2024 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.