YKS 9 Haziran 2024 oturum saatleri ve süresi! YKS AYT ve YDT saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek? Sınavdan en erken ne zaman çıkılır?

YKS sınavının TYT adımı tamamlandı. AYT ve YDT sınavlarının kapsamı ve süreleriyle ilgili araştırmalar ise hız kazanıyor. TYT sınavında hangi derslerden kaç soru sorulduğu, kaç dakika sürede tamamlanması gerektiği merak ediliyor. İşte tüm detaylar...