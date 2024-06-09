AYT’de yeni kalem ve silgi verilecek mi? TYT’ye girmeyen AYT’ye girebilir mi? Sadece TYT’ye girmek yeterli mi?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında düzenlenen TYT, AYT ve YDT sınavlarında, puanlar sadece o yıl için geçerlidir. Adaylar herhangi bir tercih yapmasa da sonraki yıl bu puanları kullanma hakkına sahip olmaz.

YKS'DE KALEM, SİLGİ VERİLECEK Mİ?

Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlandığından adayların, yanlarında getirdikleri kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle sınava girmelerine izin verilmez.

Yükseköğretim Kurumu Sınavı, sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına gerekli belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, kalem, silgi, kalemtıraş gibi adayların sınavda kullanacakları gereçler, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.