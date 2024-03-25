MEB’den 3. tatil kararı! Okullarda 4 buçuk gün ders yok! Öğrenciler öğretmenler yaşadı! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar....

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor. 31 Mart Pazar günü 81 ilde gerçekleşecek olan oy verme işlemleri, sabah saat 08.00'de başlayacak ve saat 17.00'de sona erecek.

Çok sayıda öğretmenin sandık görevlisi olarak seçimlerde görev almasıyla birlikte, geçtiğimiz yıl benzer durumlarda okulların Pazartesi günü tatil edilmesi hatırlanıyor. Ancak, resmi bir açıklama olmamasına rağmen, seçim sonrası okulların tatil olması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar ve resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.