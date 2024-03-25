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MEB'den 3. tatil kararı! Okullarda 4 buçuk gün ders yok! Öğrenciler öğretmenler yaşadı! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar....

Son dakika gelişmeleriyle birlikte, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Öğrencilerin tatil özlemleri, Mart ayında da devam ederken, yeni bir müjdeli haberin beklenişi sürüyor. Nisan ayında öğrenciler ve öğretmenler tatile doyamayacak. İşte merak edilen tatil günleri haberimizde...

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Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 14:09 Güncelleme 25 Mart 2024, 14:09
MEB’den 3. tatil kararı! Okullarda 4 buçuk gün ders yok! Öğrenciler öğretmenler yaşadı! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar....

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Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merakla bekliyor. 31 Mart Pazar günü 81 ilde gerçekleşecek olan oy verme işlemleri, sabah saat 08.00'de başlayacak ve saat 17.00'de sona erecek.

Çok sayıda öğretmenin sandık görevlisi olarak seçimlerde görev almasıyla birlikte, geçtiğimiz yıl benzer durumlarda okulların Pazartesi günü tatil edilmesi hatırlanıyor. Ancak, resmi bir açıklama olmamasına rağmen, seçim sonrası okulların tatil olması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar ve resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Ayrıca, 32 ilde oy verme saatleri bir saat erkene alındı. Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, ve Kilis illerinde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Seçim sürecinde yaşanacak gelişmeler ve okulların tatil durumuyla ilgili resmi açıklamaları takip etmeye devam edeceğiz.

22 NİSAN ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ilk ulusal bayramımızdır. Resmi tatiller arasında yer alan 23 Nisan bu sene salı gününe denk geliyor. Bu tarihte okullar tatil oluyor kamu kurum ve kuruluşlar da tatil ediliyor.

Öğrenciler ve öğretmenler 9 günlük bayram tatili haricinde 3 günlük seçim tatili, 22 Nisan ve 23 Nisan olmak üzere 4 buçuk gün ekstra tatil fırsatı yakalamış olacak.

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