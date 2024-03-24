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MEB'den mini tatil müjdesi; Derslere 14 günlük mola verilecek! Öğretmenler öğrenciler için duyuru geldi! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci ve öğretmenlerin yorgunluklarını atabilmeleri ve enerji toplayabilmeleri için sevindirici bir karar aldı. Yapılan planlamalara göre, bir ay içinde toplamda 4 farklı tatil dönemi planlandı. Bu tatiller, öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun dönemlerin ardından dinlenmelerine ve motive olmalarına olanak sağlayacak.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 16:31 Güncelleme 24 Mart 2024, 16:31
MEB’den mini tatil müjdesi; Derslere 14 günlük mola verilecek! Öğretmenler öğrenciler için duyuru geldi! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencileri sevindirecek bir kararla birlikte, anaokulundan liseye kadar tüm öğrencilere bir ay içinde dört farklı tatil imkanı sunuyor. Bu karar, öğrencilerin eğitim dönemlerinde dinlenmelerine ve enerji toplamalarına olanak sağlayarak öğrenim süreçlerini daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

1 NİSAN'DA TATİL OLACAK MI?

31 Mart seçimleri için milyonlarca kişi sandık başına gidecek. Seçimin ertesi günü ise öğrenciler okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda açıklamaların gelmesini bekliyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Daha önceki seçimlerde, ertesi gün olan Pazartesi günlerinde okulların tatil edilmesi uygulaması görülmüştü. Benzer bir durumun 1 Nisan Pazartesi günü için de geçerli olabileceği tahmin ediliyor.

Özellikle 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde, seçimlerin ertesi günü okulların tatil edilmiş olması, benzer bir uygulamanın 1 Nisan'da da gerçekleşebileceği düşüncesini güçlendiriyor.

ÜNİVERSİTELER NE OLACAK?

Ancak, üniversitelerin tatil olup olmayacağı konusunda karar, her bir üniversitenin rektörlüklerinde alınacak. Bu nedenle, öğrencilerin ve personelin üniversitelerinin resmi iletişim kanallarını takip etmeleri önem arz ediyor.

1.Yerel Seçimlerin Ardından Üç Günlük Mola
İlk tatil, 1 Nisan'da gerçekleşecek. Yerel seçimlerin hemen ardından verilecek bu tatil günü, hafta sonu ile birleşerek öğrencilere ve öğretmenlere üç günlük bir mola sunacak.

2.Ramazan Bayramı ile Birleşen Dokuz Günlük Dinlenme Süresi
Nisan ayının ikinci haftasında başlayacak olan ikinci tatil, beş gün sürecek. Bu tatil, Ramazan Bayramı ile birleştiğinde, dokuz günlük uzun bir dinlenme süresi anlamına geliyor. Bu süre zarfında, öğrenciler ve öğretmenler aileleriyle kaliteli zaman geçirme, ders dışı aktivitelere dalma ve hobileriyle ilgilenme fırsatı bulacaklar.

3. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Özel Bir Gün
Üçüncü tatil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleşecek. Özel gösterilerin ardından okulların tatil olması, öğrenciler için bayram coşkusunu yaşayacakları özel bir gün olacak.

4. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Dinlenme Fırsatı
Son tatil ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yapılacak. Bu tatil, tüm okulların tatil olmasıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin soluklanıp dinlenmeleri için başka bir fırsat sunuyor.

14 GÜN TATİL OLACAK

Seçim tatili: 3 gün

Bayram tatili: 9 gün

23 Nisan: 1 gün

1 Mayıs tatili: 1 gün

Toplam: 14 gün

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