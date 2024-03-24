MEB’den mini tatil müjdesi; Derslere 14 günlük mola verilecek! Öğretmenler öğrenciler için duyuru geldi! 5.6.7.8.9.10.11.12. sınıflar...

ÜNİVERSİTELER NE OLACAK?
Ancak, üniversitelerin tatil olup olmayacağı konusunda karar, her bir üniversitenin rektörlüklerinde alınacak. Bu nedenle, öğrencilerin ve personelin üniversitelerinin resmi iletişim kanallarını takip etmeleri önem arz ediyor.
1.Yerel Seçimlerin Ardından Üç Günlük Mola
İlk tatil, 1 Nisan'da gerçekleşecek. Yerel seçimlerin hemen ardından verilecek bu tatil günü, hafta sonu ile birleşerek öğrencilere ve öğretmenlere üç günlük bir mola sunacak.
2.Ramazan Bayramı ile Birleşen Dokuz Günlük Dinlenme Süresi
Nisan ayının ikinci haftasında başlayacak olan ikinci tatil, beş gün sürecek. Bu tatil, Ramazan Bayramı ile birleştiğinde, dokuz günlük uzun bir dinlenme süresi anlamına geliyor. Bu süre zarfında, öğrenciler ve öğretmenler aileleriyle kaliteli zaman geçirme, ders dışı aktivitelere dalma ve hobileriyle ilgilenme fırsatı bulacaklar.
3. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Özel Bir Gün
Üçüncü tatil, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleşecek. Özel gösterilerin ardından okulların tatil olması, öğrenciler için bayram coşkusunu yaşayacakları özel bir gün olacak.
4. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Dinlenme Fırsatı
Son tatil ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yapılacak. Bu tatil, tüm okulların tatil olmasıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin soluklanıp dinlenmeleri için başka bir fırsat sunuyor.
14 GÜN TATİL OLACAK
Seçim tatili: 3 gün
Bayram tatili: 9 gün
23 Nisan: 1 gün
1 Mayıs tatili: 1 gün
Toplam: 14 gün