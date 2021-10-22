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    • Eğitim
    • 22.10.2021 10:52
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    • 22.10.2021 10:53
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    YKS 2. ek tercihler açıklandı! Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021? AÖF yeni kayıt tarihleri!

    YKS 2. ek tercihlerin açıklanmasıyla birlikte üniversitelere açıktan kayıt olmak isteyen binlerce kişi AÖF yeni kayıt tarihlerini araştırıyor. 3. ek tercihler olarak da bilinen YKS'nin sonuncu ek tercihleri ile 140 puanla bir çok aday açık öğretim okullarına yerleşti. Peki Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021? Açıköğretim üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte YKS 2. ek tercih sonuç sorgulama ekranı ve AÖF yeni kayıt tarihleri 2021!

    takvim.com.tr
    Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021?

    ÖSYM 22 Ekim 2021 tarihinde YKS'nin merakla beklenen son tercihlerini de açıkladı. 2. ek tercihler ile (3. ek tercih) açık öğretim okullarına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt dönemi başlıyor. Üniversitelerin açıköğretim kurumlarındaki bir programa yerleşenler AÖF'ün kayıt için verdiği süre zarfında işlemlerini tamamlayabilecek. Peki Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021? Açıköğretim üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte YKS 2. ek tercih sonuç sorgulama linki ve AÖF yeni kayıt tarihleri 2021!

    YKS EK TERCİHLER AÇIKLANDI (TYT 2. EK TERCİHLER)

    ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Değerli YKS adaylarımız,
    14-18 Ekim 2021 tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçlar adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Adaylarımıza üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim.''     ifadelerini kullandı.

    YKS 2. EK TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2021?

    YKS 2. ve sonunda ek tercihlere göe bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıtları 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtları ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak.

    AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

    Açıköğretim kayıtları e- Devlet üzerinden e-Kayıt yolu ile yapabilecek.

    e-Kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adayları, https://www.turkiye.gov.tr adresinde "e-hizmetler" bölümünde yer alan ve "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" başlığı altında bulunan "Üniversite E-Kayıt" seçeneğini aracılığı ile kayıt işlemini gerçekleştirebileceklerdir. e-Devlet üzerinden kaydını yaptıranlardan ilave herhangi bir belge talep edilmeyecektir.

    e-Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini yatırabilirler. Bu işlemleri yapan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır.

        Kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerimize SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrenci adaylarımız tüm PTT şubelerinden bu şifreyi temin edebilirler.

        Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına ya da kullanıcı adı ve şifre TC Kimlik Numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak materyal ücretini ödedikten sonra Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden kayıt işlemlerini yapılabilir.

        Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar OKS üzerinden alacakları Kayıt Bilgi Formu çıktısı ile birlikte Mezuniyet Belgesinin aslı gibidir onaylı suretini elden ya da posta yolu ile Fakültemize ulaştırmaları gerekmektedir

        AÖF'ten yapılan açıklamada, ''Pandemi sürecinden dolayı Fakültemize YKS Ek Yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden yapmaları önemle rica olunur.'' denildi.
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        Haberler Eğitim YKS 2. ek tercihler açıklandı! Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021? AÖF yeni kayıt tarihleri!
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