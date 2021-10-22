YKS 2. ek tercihler açıklandı! Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021? AÖF yeni kayıt tarihleri!

ÖSYM 22 Ekim 2021 tarihinde YKS'nin merakla beklenen son tercihlerini de açıkladı. 2. ek tercihler ile (3. ek tercih) açık öğretim okullarına yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için kayıt dönemi başlıyor. Üniversitelerin açıköğretim kurumlarındaki bir programa yerleşenler AÖF'ün kayıt için verdiği süre zarfında işlemlerini tamamlayabilecek. Peki Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021? Açıköğretim üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte YKS 2. ek tercih sonuç sorgulama linki ve AÖF yeni kayıt tarihleri 2021!
YKS EK TERCİHLER AÇIKLANDI (TYT 2. EK TERCİHLER)
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Değerli YKS adaylarımız,
14-18 Ekim 2021 tarihlerinde tercihlerini aldığımız 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçlar adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olsun. Adaylarımıza üniversite eğitimlerinde başarılar dilerim.'' ifadelerini kullandı.
YKS 2. EK TERCİH SONUÇ SORGULAMA EKRANI
AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2021?
YKS 2. ve sonunda ek tercihlere göe bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıtları 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtları ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında alınacak.
AÇIKÖĞRETİM ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Açıköğretim kayıtları e- Devlet üzerinden e-Kayıt yolu ile yapabilecek.
e-Kayıt yaptırmak isteyen öğrenci adayları, https://www.turkiye.gov.tr adresinde "e-hizmetler" bölümünde yer alan ve "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı" başlığı altında bulunan "Üniversite E-Kayıt" seçeneğini aracılığı ile kayıt işlemini gerçekleştirebileceklerdir. e-Devlet üzerinden kaydını yaptıranlardan ilave herhangi bir belge talep edilmeyecektir.
e-Kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına materyal ücretini yatırabilirler. Bu işlemleri yapan öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanmış olacaktır.