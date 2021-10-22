YKS 2. ek tercihler açıklandı! Açıköğretim üniversite kayıtları ne zaman 2021? AÖF yeni kayıt tarihleri!

Kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerimize SMS ile bilgilendirme yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrenci adaylarımız tüm PTT şubelerinden bu şifreyi temin edebilirler.

Halkbank, VakıfBank veya Ziraat Bankasına ya da kullanıcı adı ve şifre TC Kimlik Numaranız olmak üzere Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS) girerek kredi kartı ile online olarak materyal ücretini ödedikten sonra Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden kayıt işlemlerini yapılabilir.

Online Kayıt Sistemi (OKS) üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayan adaylar OKS üzerinden alacakları Kayıt Bilgi Formu çıktısı ile birlikte Mezuniyet Belgesinin aslı gibidir onaylı suretini elden ya da posta yolu ile Fakültemize ulaştırmaları gerekmektedir

AÖF'ten yapılan açıklamada, ''Pandemi sürecinden dolayı Fakültemize YKS Ek Yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden yapmaları önemle rica olunur.'' denildi.