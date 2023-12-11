Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı onay verdi! 2 yeni ders + 30 dakika ders süresi kararı! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için başlıyor

MEB'den ortaokul ve lise öğrencileri için yeni bir karar alındı. Buna göre müfredata iki yeni ders eklendi. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
MEB'den ortaokul ve lise öğrencileri için yeni bir karar alındı. Buna göre müfredata iki yeni ders eklendi. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
MEB'DEN 2 YENİ DERS KARARI
Millî Eğitim Bakanlığınca, ortaokullarda "görgü kuralları ve nezaket" dersi ile liselerde "adabımuaşeret" dersinin müfredatı hazırlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokullarda "Görgü Kuralları ve Nezaket" adlı seçmeli dersi, liselerde ise "Adab-ı Muâşeret" adlı dersi müfredata ekledi.
Ortaokuldaki program 72 saatlik bir süreyi kapsarken, liselerde drama, gözlem, tartışma gibi etkinliklerle desteklenen 36 saatlik bir öğretim programı uygulanacak.
Liselerdeki ders, öğrencilere adab-ı muâşerete uygun konuşma, giyinme ve davranma becerilerini kazandırmayı amaçlıyor. Öte yandan, belirli bir ilde ders süreleri 40 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü.
Yapılan değişikliklerle öğrencilere sosyal beceriler kazandırmayı hedefleyen MEB, eğitim sistemine çeşitli yenilikler getiriyor.
DERS SÜRELERİ KISALIYOR MU?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan bir kararla, İzmir'deki birçok okulda ders saatleri 40 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü. Bu değişiklik, güçlendirme ve yıkım çalışmaları nedeniyle ikili öğretime geçen okullarda yaşanan sıkıntıları gidermeyi amaçlıyor.
BAKAN TEKİN'DEN DERS SÜRESİ AÇIKLAMASI
Bakan Tekin okullarda ders süreleri ve müfredat ile ilgili "Ders sürelerinde kısalma yok, sadeleşme müfredatta var" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ders sürelerinde kısalma olmayacağını sadeleştirmenin yalnızca müfredatta gerçekleştirileceğini belirtti. Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Tekin, müfredat değişikliği ile ilgili çalışmalarda sona yaklaştıklarını, bir dahaki kabine toplantısına kadar müfredat değişikliğin detaylarını paylaşacaklarını söyledi.
DERS DÜRESİ KAÇ DAKİKA?
Resmi Gazete'de yer alan maddeye göre, "Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika olmak üzere diğer teneffüsler için en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika süre ayrılır."