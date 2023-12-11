Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı onay verdi! 2 yeni ders + 30 dakika ders süresi kararı! İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri için başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan bir kararla, İzmir'deki birçok okulda ders saatleri 40 dakikadan 30 dakikaya düşürüldü. Bu değişiklik, güçlendirme ve yıkım çalışmaları nedeniyle ikili öğretime geçen okullarda yaşanan sıkıntıları gidermeyi amaçlıyor.

DERS DÜRESİ KAÇ DAKİKA?

Resmi Gazete'de yer alan maddeye göre, "Bir ders saati süresi 40 dakikadır. Okul yönetimince tekli eğitim yapılan okullarda bir teneffüs en az 20 dakika olmak üzere diğer teneffüsler için en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise teneffüsler için en az 10 dakika süre ayrılır."