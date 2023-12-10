YÖK’ten flaş karar, kapatıldı! YÖK Başkanı Erol Özvar ’’YKS kılavuzunda sunacağız’’ diyerek duyurdu! 1,2,3,4. sınıflar + 2 yıllık ön lisans...

Kayıtlı öğrencilerin statülerinde değişiklik olmayacak Açıklamada, üniversitelerin bünyelerinde dönüştürülmesine karar verilen "Adalet" ve "Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği" ön lisans programlarının yerine "Mahkeme Büro Hizmetleri", "Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri" ve benzeri programların açılmasını Yükseköğretim Kuruluna teklif edebileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Dönüştürülen 'Adalet' ve 'Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği' ön lisans programlarında kayıtlı öğrencilerin statülerinde ve öğrencilik haklarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayıp hakları koruma altındadır. Diğer programlarda olduğu gibi yeni açılan ön lisans programlarında da uygun lisans programlarına dikey geçiş yapılabilecektir."

EROL ÖZVAR'DAN AÇILACAK YENİ BÖLÜMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YÖK Başkanı Erol Özvar, yapay zeka uygulamalarının, üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetleri, araştırma ve geliştirme hatta sosyal hizmet çalışmalarında etkili olacağını öngördüklerini ifade ederken, bir yandan da toplumun, yoğun tartışmaların yürütüldüğü yapay zeka alanındaki uygulamalardan istifade ettiğini anlattı. Dünya genelinde çok daha uzak gelecekte etkili olması düşünülen yapay zekanın çok hızlı ilerlediğini ve kabul gördüğünü vurgulayan Özvar, "Yapay zeka, Yükseköğretim Kurulunun temel gündem maddelerinden biri haline geldi. İki seneden beri hazırlıkları devam eden yapay zekayla ilgili çalışmalarımızın sonuna geldik." diye konuştu.

"Yapay zekanın kısıtlanmasını değil kurallarla teşvik edilmesini istiyoruz" Özvar, konu hakkında yürüttükleri çalışmalardan birinin "yapay zeka üzerine akademik etik yönetmeliği" konusunda olduğunu belirterek, "Yönetmelik üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde üniversitelerimizin yapay zeka uzmanları ve hukukçularla bir araya gelmek suretiyle yapay zeka üzerine akademik etik programı açıklayacağız." bilgisini verdi. Yapay zekayı, pek çok yüksek lisans, doktora hatta lisans öğrencisinin etkin kullandığını bildiklerini aktaran Özvar, şöyle devam etti: "Fakat bu kullanımın hiç şüphe yok ki etik, ahlaki çerçevesinin olması gerekiyor. Entelektüel veya fikri mülkiyet hakları bakımından yapay zeka, bütün dünyada tartışılan çok önemli bir konu. Bu bakımdan bizler akademik faaliyetlerde, yapay zeka çalışmalarının engellenmesi, kısıtlanması değil belirli kurallar çerçevesinde teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bakımdan, yapay zekanın yasaklanması değil tam aksine kontrollü bir çerçevede bütün akademisyenlerin, öğrencilerin, bilim insanlarının kullanmaları ve üzerine çalışmaları gerektiğine inanıyoruz.

Yapay zeka etik mevzuatını bütün üniversitelere şamil kılmak üzere önümüzdeki günlerde kamuoyuyla ve üniversitelerimizle paylaşacağız. Lisans, ön lisans, doktora, yüksek lisans gibi alanlarda bütün öğrencilerimizin yapay zekadan ilgili etik kurallara göre istifade etmelerini isteyeceğiz." Adaylara, "bilişim" ve "yapay zeka" ağırlıklı program tercihi tavsiyesi YÖK Başkanı Özvar, yapay zekanın meslekler üzerinde de önemli etkilerinin olacağına işaret ederek bu konuda YKS'deki yenilikleri şöyle anlattı: "Üniversitelerde meslek kazandıran programlar bakımından da yapay zekanın ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl ve sonraki yıllarda, gerek yapay zeka gerekse bilişim teknolojilerine dair ön lisans, lisans, lisansüstünde yeni programlar açmak suretiyle üniversite sınavına girecek adaylarımıza yeni iş alanlarında çalışabilecekleri imkanlar sunmayı planlıyoruz.