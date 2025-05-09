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AÖF FİNAL TARİHLERİ 2025: AÖF finalleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi final sınavları saat kaçta?

Açıköğretim öğrencilerinin gözü kulağı final sınavlarında! Anadolu Üniversitesi 2024-2025 bahar dönemi final sınavlarına geri sayım başladı. Üç oturumda gerçekleştirilecek sınav maratonu öncesi en çok merak edilen konuların başında sınav tarihleri ve giriş belgeleri geliyor. Peki AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak? Giriş belgeleri erişime açıldı mı? İşte takvime ilişkin detaylar…

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 13:41 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 13:44
AÖF FİNAL TARİHLERİ 2025: AÖF finalleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi final sınavları saat kaçta?

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Açıköğretim öğrencilerinin gözü kulağı final sınavlarında! Anadolu Üniversitesi 2024-2025 bahar dönemi final sınavlarına geri sayım başladı. Üç oturumda gerçekleştirilecek sınav maratonu öncesi en çok merak edilen konuların başında sınav tarihleri ve giriş belgeleri geliyor. İşte takvime ilişkin detaylar…

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi 2024-2025 eğitim yılı için bahar dönemi final sınavlarının tarihini açıkladı. Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı resmi akademik takvime göre, final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde üç oturum şeklinde yapılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI MI?

Anadolu Üniversitesi finalleri bu ay içinde gerçekleştirilecek. Sınava katılacak öğrenciler için AÖF sınav giriş belgeleri en geç 14 Mayıs tarihine kadar erişime açılacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖF FİNAL SINAVI GEÇME NOTU KAÇ VEYA ÜZERİ OLMALI?

Derslerden başarılı sayılmak için ders başarı puanının 35 veya üzeri olması gerekir.

Ders başarı puanı ara sınavın %30u, dönem sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler, sınav giriş belgelerine Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi olan anadolu.edu.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilecek. Alternatif olarak, e-Devlet sistemi üzerinden de sınav belgeleri sorgulanabilecek. Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için sınav giriş belgesinin önceden indirilip çıktısının alınması önem arz ediyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri yayınlandığında belgenize https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.

ATA AÖF final ve bütünleme tarihleri | Atatürk Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman?ATA AÖF final ve bütünleme tarihleri | Atatürk Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman?
ATA AÖF final ve bütünleme tarihleri | Atatürk Üniversitesi AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman?

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