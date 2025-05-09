AÖF FİNAL TARİHLERİ 2025: AÖF finalleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi final sınavları saat kaçta?

Derslerden başarılı sayılmak için ders başarı puanının 35 veya üzeri olması gerekir.

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AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler, sınav giriş belgelerine Anadolu Üniversitesi'nin resmi web sitesi olan anadolu.edu.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak ulaşabilecek. Alternatif olarak, e-Devlet sistemi üzerinden de sınav belgeleri sorgulanabilecek. Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için sınav giriş belgesinin önceden indirilip çıktısının alınması önem arz ediyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi final sınavı giriş belgeleri yayınlandığında belgenize https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz.