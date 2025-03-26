SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

Yeryüzü nasıl yazılır? TDK’ye göre "yer yüzü" ayrı mı bitişik mi? İşte doğru yazılışı…

Günlük dilde sıkça kullanılan bazı kelimeler, alışkanlık olarak birleşik ya da ayrı yazılabiliyor. TDK’ye göre "yer yüzü" ayrı mı yoksa birleşik mi yazılır soruları merak ediliyor. Konuşma dilinde "yeryüzü" ifadesi yazım kurallarına göre değişiklik gösterebiliyor. Peki yer yüzü nasıl yazılır? İşte doğru yazılışı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Mart 2025 , 12:57 Güncelleme Tarihi :26 Mart 2025 , 12:57
Yeryüzü nasıl yazılır? TDK’ye göre yer yüzü ayrı mı bitişik mi? İşte doğru yazılışı…

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sıkça kullanılan "Yeryüzü" ifadesi, dilin sadeleşmesiyle zaman zaman farklı şekillerde kullanılıyor. Türkçede yazım hatası, profesyonel yazışmaların ciddiyetini etkileyebiliyor. Peki yeryüzü nasıl yazılır? TDK'ye göre yer yüzü ayrı mı bitişik mi? İşte konuya dair bilgiler…

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

YER YÜZÜ NASIL YAZILIR?

Yeryüzü kelimesinin doğru yazılışı "yeryüzü" şeklinde ifade ediliyor.

✅ Doğru yazılışı: Yeryüzü

❎ Yanlış yazılışı: Yer yüzü

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

TDK'YE GÖRE "YERYÜZÜ" NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre "yeryüzü" kelimesinin doğru yazılışı "yeryüzü" şeklinde yazılıyor.

Örneğin ⤵

"Ancak günün birinde, yeryüzü bu, bilinmez, belki taksinin birinde şoför yamaklığı yaparım." - Nâzım Hikmet