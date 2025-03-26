Yeryüzü nasıl yazılır? TDK’ye göre "yer yüzü" ayrı mı bitişik mi? İşte doğru yazılışı…

Sıkça kullanılan "Yeryüzü" ifadesi, dilin sadeleşmesiyle zaman zaman farklı şekillerde kullanılıyor. Türkçede yazım hatası, profesyonel yazışmaların ciddiyetini etkileyebiliyor. Peki yeryüzü nasıl yazılır? TDK'ye göre yer yüzü ayrı mı bitişik mi? İşte konuya dair bilgiler…