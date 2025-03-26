Yeryüzü nasıl yazılır? TDK’ye göre "yer yüzü" ayrı mı bitişik mi? İşte doğru yazılışı…

Sıkça kullanılan "Yeryüzü" ifadesi, dilin sadeleşmesiyle zaman zaman farklı şekillerde kullanılıyor. Türkçede yazım hatası, profesyonel yazışmaların ciddiyetini etkileyebiliyor. Peki yeryüzü nasıl yazılır? TDK'ye göre yer yüzü ayrı mı bitişik mi? İşte konuya dair bilgiler…
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
YER YÜZÜ NASIL YAZILIR?
Yeryüzü kelimesinin doğru yazılışı "yeryüzü" şeklinde ifade ediliyor.
✅ Doğru yazılışı: Yeryüzü
❎ Yanlış yazılışı: Yer yüzü
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
TDK'YE GÖRE "YERYÜZÜ" NASIL YAZILIR?
Türk Dil Kurumu'na göre "yeryüzü" kelimesinin doğru yazılışı "yeryüzü" şeklinde yazılıyor.
Örneğin ⤵
"Ancak günün birinde, yeryüzü bu, bilinmez, belki taksinin birinde şoför yamaklığı yaparım." - Nâzım Hikmet