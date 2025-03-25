İş dünyasında sıkça kullanılan "satınalma" terimi, dilin sadeleşmesiyle zaman zaman farklı şekillerde kullanılıyor. Türkçede yazım hatası, profesyonel yazışmaların ciddiyetini etkileyebiliyor. Peki satınalma nasıl yazılır? TDK'ye göre satın alma ayrı mı bitişik mi? İşte doğru yazılışı…
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
SATIN ALMA NASIL YAZILIR?
Günümüzde sıkça karşılaşılan "satınalma" gibi birleşik yazımlar, konuşma dilinin etkisiyle yanlışlıkla şekilleniyor ve resmi yazım kurallarına aykırıdır. TDK'ye göre, anlam kaynaşması olmayan ve iki ayrı fiil ya da kelimeden oluşan ifadeler her zaman ayrı yazılmalıdır. Bu kurala uyan "satın alma" ifadesi de ayrı yazılmalıdır.
✅ Doğru yazımı: satın alma
❎ Yanlış yazımı: satınalma
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)
TDK'YE GÖRE SATIN ALMA NASIL YAZILIR?
Türk Dil Kurumu (TDK), "satın alma" ifadesinin doğru yazımının ayrı olduğunu açıkladı.
Örneğin ⤵
"Buradaki yasaların yabancıların ev satın almalarına mâni olup olmadığını bilmiyordu henüz." - Nermi Uygur