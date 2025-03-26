Yazgı ne demek? Yazgı TDK sözlük anlamı nedir?

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 14:22

Yazgı kelimesinin TDK sözlük anlamı sık aratılanlar arasında yer alıyor ve merak ediliyor. ATV Bir Gece Masalı dizisinin başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun 'un isminde de geçen yazgı kelimesinin TDK anlamı sorgulanıyor. Peki yazgı kelimesinin anlamı nedir? İşte TDK'ya göre yazgı kelimesinin tanımı...

(Takvim Foto Arşiv)

Yazgı ne demek?

TDK'ya göre yazgı kelimesi, Allah tarafından insanın başına gelmesi ezelde kararlaştırılmış olan şeyler; yazı (I), alın yazısı, baht, devran, kader, ezelî takdir, hayat (I), kader çizgisi, mukadderat, takdiriilahi, tecelli, fatalite olarak açıklanıyor.