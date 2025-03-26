Yazgı ne demek? Yazgı TDK sözlük anlamı nedir?
Yazgı kelimesinin TDK sözlük anlamı araştırılıyor ve merak ediliyor. ATV Bir Gece Masalı dizisinin başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun'un isminde de geçen yazgı kelimesinin TDK anlamı sorgulanıyor. Peki yazgı kelimesinin anlamı nedir? İşte TDK'ya göre yazgı kelimesinin sözlük karşılığı...
Yazgı kelimesinin TDK sözlük anlamı sık aratılanlar arasında yer alıyor ve merak ediliyor. ATV Bir Gece Masalı dizisinin başrol oyuncusu Su Burcu Yazgı Coşkun'un isminde de geçen yazgı kelimesinin TDK anlamı sorgulanıyor. Peki yazgı kelimesinin anlamı nedir? İşte TDK'ya göre yazgı kelimesinin tanımı...
Yazgı ne demek?
TDK'ya göre yazgı kelimesi, Allah tarafından insanın başına gelmesi ezelde kararlaştırılmış olan şeyler; yazı (I), alın yazısı, baht, devran, kader, ezelî takdir, hayat (I), kader çizgisi, mukadderat, takdiriilahi, tecelli, fatalite olarak açıklanıyor.
Yazgı cümle içinde nasıl kullanılır?
- Hayatında yaşadığı her şey sanki yazgısının bir sonucu gibiydi.
- O, yazgısına teslim olmak yerine kendi kaderini değiştirmeye karar verdi.
- Bazen, yazgımızın önümüze koyduğu engellerle savaşmak zorunda kalıyoruz.
- Bu olay, onun hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biriydi; belki de yazgısı buydu.
- Tüm işaretler olumsuz olsa da, yazgısının ona başka bir yol göstereceğini düşündü.