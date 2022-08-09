Yeni takvim belli oldu! KPSS Önlisans sınavı ne zaman? 2022 güncel ÖSYM KPSS takvimi!

KPSS sınavının iptal edilmesinin ardından birçok kişi yeni sınav tarihlerini merak ediyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte yeni sınav tarihleri belli oldu. Peki, KPSs önlisans sınavı ne zaman? KPSS sınav takvimi belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylar...
KPSS YENİ ÖNLİSANS NE ZAMAN?
KPSS önlisans sınaı 9 Ekim tarihinde gerçekleşecek.
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.