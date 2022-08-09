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    • Eğitim
    • 09.08.2022 10:19
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    • 09.08.2022 10:19
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    Yeni takvim belli oldu! KPSS Önlisans sınavı ne zaman? 2022 güncel ÖSYM KPSS takvimi!

    KPSS sınavının iptalinin ardından yeni takvim merak ediliyordu. son dakika bilgisiyle ÖSYM tarafından yeni takvim duyuruldu.

    takvim.com.tr
    KPSS Önlisans sınavı ne zaman?

    KPSS sınavının iptal edilmesinin ardından birçok kişi yeni sınav tarihlerini merak ediyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte yeni sınav tarihleri belli oldu. Peki, KPSs önlisans sınavı ne zaman? KPSS sınav takvimi belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylar...

    KPSS YENİ ÖNLİSANS NE ZAMAN?

    KPSS önlisans sınaı 9 Ekim tarihinde gerçekleşecek.

    KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

        Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-KPSS Ön Lisans kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

        KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

        Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir.

        Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

        Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

        Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

        Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
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        Haberler Eğitim Yeni takvim belli oldu! KPSS Önlisans sınavı ne zaman? 2022 güncel ÖSYM KPSS takvimi!
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