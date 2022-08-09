Yeni takvim belli oldu! KPSS Önlisans sınavı ne zaman? 2022 güncel ÖSYM KPSS takvimi!

KPSS sınavının iptal edilmesinin ardından birçok kişi yeni sınav tarihlerini merak ediyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte yeni sınav tarihleri belli oldu. Peki, KPSs önlisans sınavı ne zaman? KPSS sınav takvimi belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylar...