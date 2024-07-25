Yeni öğrenci kabul etmeyecekler! Bakan Tekin yasal dayanağı olmayan 12 yabancı okulu daha işaret etti

Fransız Milli Eğitim Bakanlığı ve Yurt dışı Fransız Eğitim Ajansı (AEFE) tarafından yönetilen ve Türkiye'deki Fransız elçiliğine bağlı Ankara 'daki Charles de Gaulle ve İstanbul'daki Pierre Loti liselerinin ardından, Alman Büyükelçiliği'ne bağlı Ankara'daki Ernst-Reuter Schule Okulu, yeni eğitim öğretim yılında Türk öğrencileri kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin.

YENİ ÖĞRENCİ KABUL ETMEYECEK

Okuldan yapılan açıklamada, "Türk Dışişleri Bakanlığı'nın nota yayımlayarak 2024/2025 eğitim-öğretim yılında anaokulu da dahil olmak üzere Ankara'daki Ernst Reuter Okulu'na Türk pasaportlu yeni öğrencileri kabul etmemizi bir sonraki duyuruya kadar maalesef yasaklandığını bildirmek isteriz" ifadeleri kullanılmıştı.



AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Lozan Antlaşmasında verilen taahhüt doğrultusunda 12 yabancı okula problem çıkartılmadığını ifade etmişti. Tekin, Fransa'nın 'sömürge' ülkelere yakışan şekilde davrandığını kaydederek, iki tane daha okul açtıklarını ve bu okulları açarken de "Biz buraya sadece Fransızları alacağız" dediklerini dile getirmişti.

Bu duruma rağmen Fransız okullarında eğitim gören öğrencilerin yüzde 90'ının Türk vatandaşı olduğu bilgisini paylaşan Bakan Tekin, Fransız okullarında okuyan öğrencilerin mezun olduktan sonra yabancı öğrenciler için yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) girdiklerini söylemişti.