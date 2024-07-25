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DABİS NEDİR, NASIL KAYIT OLUNUR? YKS tercih danışmanlığı nasıl alınır? Üniversite tercih danışmanlığı alma ekranı: dabis.cbiko.gov.tr

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, bu yıl LGS ve YKS tercih dönemlerinde adaylara güncel ve objektif verilerle destek sağlamak amacıyla DABİS (Dijital Aday Bilgi Sistemi) platformunu kullanacak. Fırsat eşitliği ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda geliştirilen DABİS, adayların tercih süreçlerinde daha bilinçli kararlar alabilmeleri için kapsamlı ve güncel veriler sunacak. Bu yenilikçi sistem, eğitim ve kariyer seçimlerinde adil ve şeffaf bir destek mekanizması oluşturarak, her adayın eşit fırsatlara sahip olmasını hedefliyor.

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Giriş Tarihi 25 Temmuz 2024, 10:34 Güncelleme 25 Temmuz 2024, 10:34
DABİS NEDİR, NASIL KAYIT OLUNUR? YKS tercih danışmanlığı nasıl alınır? Üniversite tercih danışmanlığı alma ekranı: dabis.cbiko.gov.tr

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemlerinde, 50 bini aşkın psikolojik danışman ve rehber öğretmen, gençlere kariyer planlamalarında rehberlik etmek üzere Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) verilerini kullanacak.

DABİS'E NASIL KAYIT OLUNUR?

DABİS' te kayıtlı kariyer danışmanları havuzu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okul psikolojik danışmanlarından ve İŞKUR'a bağlı iş ve meslek danışmanlarından oluşmaktadır. Sisteme kaydı yapılan kariyer danışmanlarının giriş bilgileri e-posta yolu ile iletilmektedir.

DABİS NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih döneminde, kariyer danışmanlığı görevi yürüten 50 bini aşkın psikolojik danışman ve rehber öğretmen, mezunların istihdam performanslarının mesleki alan ve üniversite bölümleri bazında raporlandığı Danışman Bilgi Sistemi'nin (DABİS) sağladığı verilerle gençlere kariyer planlamalarında rehberlik sağlıyor.

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Lise ve üniversite tercihinde bulunacak adaylara fırsat eşitliği temelinde tercih danışmanlığı hizmetini dijital ortamda sunan DABİS'te kariyer danışmanları iş gücü piyasası göstergelerini inceleyerek, adayları yeteneklerine ve kariyer planlarına en uygun seçeneklere yönlendiriyor.

"Erken dönem kariyer destek ekosistemi" kapsamında Ofisin yürüttüğü, LİSE-VERİ ve ÜNİ-VERİ projeleri üzerine inşa edilen DABİS'te LİSE-VERİ "ortaöğretim", ÜNİ-VERİ ise "yükseköğretim" basamağının analizleri sunuluyor.

Yükseköğretimde "bölüm", ortaöğretimde ise "mesleki alan" özelinde analizler oluşturan DABİS, kariyer danışmanlarının sistemde yer alan ve 2010-2024 ocak ayını kapsayan güncel, gerçek verilerle daha etkin rehberlik sağlıyor.

Ayrıca öğrencilerin kariyer planlamasındaki belirsizliklerinin azaltılmasını ve tercih sürecinde yeteneklerine odaklı karar almalarını destekliyor.

Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin kullanımına sunulan iş gücü piyasası göstergeleri, 48 mesleki alan ve 81'i lisans, 42'si ön lisans olmak üzere, bölüm bazında iş bulma süresi, başlangıç ücreti, nitelik uyuşmazlığı, kamuda işe yerleşme oranı, çalışılan firma büyüklüğü dağılımı ve mezunların sektör bazında dağılımları gibi sayısal verileri içeriyor.

DABİS, tercih danışmanlığı yapacak kariyer danışmanlarına ücretsiz hizmet veriyor

DABİS, 17 Temmuz'da tamamlanacak LGS tercih dönemi ve 8 Ağustos'ta tamamlanacak YKS tercih dönemlerinde, Türkiye genelinde tercih danışmanlığı yapacak kariyer danışmanlarına ücretsiz hizmet sunacak.

Öğrenci ve mezunlar DABİS'e, "dabis.cbiko.gov.tr" adresinden ulaşabilecek, duyuruları ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Danışman Bilgi Sistemi sosyal medya hesapları (@tccbiko - @dabisrehber) üzerinden takip edebilecek.

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