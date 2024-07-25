DABİS NEDİR, NASIL KAYIT OLUNUR? YKS tercih danışmanlığı nasıl alınır? Üniversite tercih danışmanlığı alma ekranı: dabis.cbiko.gov.tr

Lise ve üniversite tercihinde bulunacak adaylara fırsat eşitliği temelinde tercih danışmanlığı hizmetini dijital ortamda sunan DABİS'te kariyer danışmanları iş gücü piyasası göstergelerini inceleyerek, adayları yeteneklerine ve kariyer planlarına en uygun seçeneklere yönlendiriyor. "Erken dönem kariyer destek ekosistemi" kapsamında Ofisin yürüttüğü, LİSE-VERİ ve ÜNİ-VERİ projeleri üzerine inşa edilen DABİS'te LİSE-VERİ "ortaöğretim", ÜNİ-VERİ ise "yükseköğretim" basamağının analizleri sunuluyor. Yükseköğretimde "bölüm", ortaöğretimde ise "mesleki alan" özelinde analizler oluşturan DABİS, kariyer danışmanlarının sistemde yer alan ve 2010-2024 ocak ayını kapsayan güncel, gerçek verilerle daha etkin rehberlik sağlıyor.

Ayrıca öğrencilerin kariyer planlamasındaki belirsizliklerinin azaltılmasını ve tercih sürecinde yeteneklerine odaklı karar almalarını destekliyor. Psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin kullanımına sunulan iş gücü piyasası göstergeleri, 48 mesleki alan ve 81'i lisans, 42'si ön lisans olmak üzere, bölüm bazında iş bulma süresi, başlangıç ücreti, nitelik uyuşmazlığı, kamuda işe yerleşme oranı, çalışılan firma büyüklüğü dağılımı ve mezunların sektör bazında dağılımları gibi sayısal verileri içeriyor.

DABİS, tercih danışmanlığı yapacak kariyer danışmanlarına ücretsiz hizmet veriyor DABİS, 17 Temmuz'da tamamlanacak LGS tercih dönemi ve 8 Ağustos'ta tamamlanacak YKS tercih dönemlerinde, Türkiye genelinde tercih danışmanlığı yapacak kariyer danışmanlarına ücretsiz hizmet sunacak. Öğrenci ve mezunlar DABİS'e, "dabis.cbiko.gov.tr" adresinden ulaşabilecek, duyuruları ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Danışman Bilgi Sistemi sosyal medya hesapları (@tccbiko - @dabisrehber) üzerinden takip edebilecek.