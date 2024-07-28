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ALES/2 sınavı kaç soru, kaç dakika 2024? ALES/2 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Puan hesaplama nasıl yapılır?

Yüksek lisans ve akademik kariyer hayalleri kuran adaylar için heyecanlı bekleyiş sona eriyor! Yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES/2) bu hafta sonu düzenleniyor. ÖSYM tarafından belirlenen tarih ve saatlerde gerçekleştirilecek olan ALES/2'ye girecek adaylar, sınavda başarılı olmak ve hedefledikleri yüksek lisans programlarına yerleşebilmek için son hazırlıklarını yapıyor. Sınav öncesinde adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sınav giriş belgelerini edinmeleri büyük önem taşıyor. Peki, ALES/2 sınavı saat kaçta başlayacak? Sınav kaç dakika sürecek ve toplamda kaç soru sorulacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024, 08:34 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 08:34
ALES/2 sınavı kaç soru, kaç dakika 2024? ALES/2 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? Puan hesaplama nasıl yapılır?

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Yüksek lisans ve akademik kariyer kapılarını aralamak isteyenlerin gözü kulağı ALES/2 sınavında! Sözel ve sayısal olmak üzere iki bölümden oluşan ve adayların analitik düşünme, problem çözme, sayısal ve sözel akıl yürütme becerilerini ölçen ALES/2, gelecek planları için kritik bir öneme sahip. Sınavın ardından gözler ise ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihine çevrilecek.

ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES/2) 28 Temmuz Pazar günü ÖSYM'nin sınav merkezlerinde gerçekleşecek.

Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

50 sözel, 50 sayısal sorudan oluşan ALES sınavında yer alan 100 soru için adaylara 150 dakika süre verilecek.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sınav sonuçları 16 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçlar ÖSYM sonuç sisteminden öğrenilecek.

SINAVA KAÇ KİŞİ KATILACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"157 bin 530 adayın başvurduğu sınavda toplam 21 bin 654 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 757 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınava 569 engelli aday başvurdu. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1450 aday bu haktan yararlandı."

ALES PUANI NASIL HESAPLANIR?

ALES Puan Türleri ve Test Ağırlıkları– ALES Sayısal Puanı: 0,75 (Sayısal) – 0,25 (Sözel)– ALES Sözel Puanı: 0,25 (Sayısal) – 0,75 (Sözel)– ALES Eşit Ağırlık Puanı: 0,50 (Sayısal) – 0,50 (Sözel)

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50 standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

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