Yeni meslekler YKS tercih kılavuzunda! Açık deniz sondaj teknolojileri, siber güvenlik, CNC programlama ve operatörlüğü...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda Türkiye'de ilk kez ön lisans düzeyinde öğrenci kabulü yapacak "açık deniz sondaj teknolojileri", "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi", "siber güvenlik" ve "CNC programlama ve operatörlüğü" bölümleri de yer aldı.
YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan derlediği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) yetkililerinden ve üniversite rektörlüklerinden aldığı bilgiye göre, farklı üniversiteler tarafından açılacak yeni bölümlere öğrenci kabul edilecek.
Kılavuzda, bu yıl ilk defa Türkiye'de açılacak yeni üniversite programları "açık deniz sondaj teknolojileri", "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi", "siber güvenlik" ve "CNC programlama ve operatörlüğü" şeklinde oldu. Bunun yanında Hacı Bayram Veli Üniversitesi, "emlak ve emlak yönetimi" programı, bu yıl ilk kez 4 yıllık lisans programına öğrenci alacak.
AÇIK DENİZ SERVİSLERİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bir alt şirketi olan TP-OTC, YÖK iş birliği ile ilk kez 2022-2023 eğitim öğretim yılında açık deniz servisleri ön lisans programlarına TYT puanı ile öğrenci alınacak.
"Açık deniz sondaj teknolojileri" ve "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi" olmak üzere 2 farklı bölümde başlanacak eğitimlere, 30'ar öğrenci yerleştirilecek.
İngilizce hazırlığın zorunlu olacağı ön lisans programında, eğitim dili yüzde 30 İngilizce olacak ve toplam eğitim süresi 3 yılda tamamlanacak.
Eğitim boyunca TP-OTC operasyon lokasyonlarında, uzun dönem stajlarla desteklenecek programlarda teorinin pratiğe taşındığı yerinde öğrenme modeli uygulanacak.
"Açık deniz sondaj teknolojisi" programının ders içeriğini, kuyularda gerçekleşen operasyonlara yönelik sondaj akışkanları, kuyu başı sistemleri, yönlü sondaj, kuyu servisleri, tahlisiye operasyonları gibi dersler oluştururken, "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi" programı kapsamında ise su altı araçları, deniz tabanı bağlantı sistemleri, haberleşme sistemleri gibi dersler verilecek.
"HER YIL İÇİN 12 AY BOYUNCA KESİNTİSİZ BURS"
2022-2023 yılı eğitim öğretim yılında bu iki programa kayıt yaptıran tüm öğrenciler için eğitim süresince her yıl için 12 ay boyunca kesintisiz burs verilecek. Burs tutarı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için aylık 3 bin lira olarak belirlendi. Bursluluğun devamı ile ilgili koşullar, www.tp-otc.com adresinden yayımlandı.
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 2020'de Karadeniz'de yaptığı arama faaliyetleri kapsamında Sakarya Gaz Sahasında 405 milyar metreküp değerinde doğal gaz keşfi gerçekleştirdi. 2021'de Amasra-1 kuyusunda bulunan 135 milyar metreküp değerindeki ilave keşif ile bölgenin toplam rezerv büyüklüğü 540 milyar metreküpe ulaştı. Keşfedilen gazın karaya getirilmesi amacıyla Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi başlatıldı. Sakarya Gaz Sahası kapsamında açık denizde yürütülen sondaj operasyonları, sondaj gemilerinin işletilmesi ve üretim tesislerinde görev alacak teknisyen ihtiyacının açılan bu programlar aracılığıyla karşılanması planlanıyor.
Programlardan mezun olacak öğrencilerin uluslararası arenada söz sahibi bir mesleğe, teorik ve pratik donanımla mezun olması hedefleniyor.
Öğrenciler, TP-OTC yönetimindeki sondaj platformlarında, kıyı lojistik merkezlerinde, Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesinde staj yapacak. Ön lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, TP-OTC işe alım koşullarını sağlaması halinde, işe alım süreçlerinde öncelikli değerlendirilecek.
SİBER GÜVENLİK ÖN LİSANS PROGRAMI
İstanbul Ticaret Üniversitesi bünyesinde de Türkiye'de ilk kez daha önce yüksek lisans programlarında yürütülen siber güvenlik bölümü ilk kez ön lisans düzeyinde TYT puanı ile öğrenci alacak.
Siber güvenlik programı, öğrencilerine bilgisayar ağı teknolojileri ve bu teknolojilerin güvenlik altyapısının oluşturulması için 2 yıllık teorik ve uygulamalı eğitimler vererek bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği ve bilgisayar programcılığı başta olmak üzere her alanda dijital faaliyetleri olan kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek donanımlı siber güvenlik uzmanları yetiştirmeyi amaçlıyor.