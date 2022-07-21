Yeni meslekler YKS tercih kılavuzunda! Açık deniz sondaj teknolojileri, siber güvenlik, CNC programlama ve operatörlüğü...

YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan derlediği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) yetkililerinden ve üniversite rektörlüklerinden aldığı bilgiye göre, farklı üniversiteler tarafından açılacak yeni bölümlere öğrenci kabul edilecek.

Kılavuzda, bu yıl ilk defa Türkiye'de açılacak yeni üniversite programları "açık deniz sondaj teknolojileri", "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi", "siber güvenlik" ve "CNC programlama ve operatörlüğü" şeklinde oldu. Bunun yanında Hacı Bayram Veli Üniversitesi, "emlak ve emlak yönetimi" programı, bu yıl ilk kez 4 yıllık lisans programına öğrenci alacak.

AÇIK DENİZ SERVİSLERİ ÖN LİSANS PROGRAMLARI

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu'nda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bir alt şirketi olan TP-OTC, YÖK iş birliği ile ilk kez 2022-2023 eğitim öğretim yılında açık deniz servisleri ön lisans programlarına TYT puanı ile öğrenci alınacak.

"Açık deniz sondaj teknolojileri" ve "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi" olmak üzere 2 farklı bölümde başlanacak eğitimlere, 30'ar öğrenci yerleştirilecek.

İngilizce hazırlığın zorunlu olacağı ön lisans programında, eğitim dili yüzde 30 İngilizce olacak ve toplam eğitim süresi 3 yılda tamamlanacak.

Eğitim boyunca TP-OTC operasyon lokasyonlarında, uzun dönem stajlarla desteklenecek programlarda teorinin pratiğe taşındığı yerinde öğrenme modeli uygulanacak.

"Açık deniz sondaj teknolojisi" programının ders içeriğini, kuyularda gerçekleşen operasyonlara yönelik sondaj akışkanları, kuyu başı sistemleri, yönlü sondaj, kuyu servisleri, tahlisiye operasyonları gibi dersler oluştururken, "açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi" programı kapsamında ise su altı araçları, deniz tabanı bağlantı sistemleri, haberleşme sistemleri gibi dersler verilecek.

"HER YIL İÇİN 12 AY BOYUNCA KESİNTİSİZ BURS"

2022-2023 yılı eğitim öğretim yılında bu iki programa kayıt yaptıran tüm öğrenciler için eğitim süresince her yıl için 12 ay boyunca kesintisiz burs verilecek. Burs tutarı, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için aylık 3 bin lira olarak belirlendi. Bursluluğun devamı ile ilgili koşullar, www.tp-otc.com adresinden yayımlandı.