LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? Hangi okula yerleştim 2022? Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim 2022?

Hangi liseyi kazandım 2022? LGS tercih yerleştirme sonuçlarına nereden bakılır? Soruları milyonlaca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. LGS tercih başvurularının bitmesiyle gözler sonuçların açıklanmasına çevrilmişti. MEB tarafından LGS yerleştirme sonuçları açıklaması bekleniyor. Bu bağlamda, öğrenciler tercih sonuçlarının nereden bakıldığını merak edip araştırmaya başladı. Peki, Hangi liseyi kazandığımı nasıl öğrenebilirim 2022 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır? Hangi okula yerleştim 2022?
MEB SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresinden ilan edilecek.
EN ÇOK 20 TERCİH YAPILABİLECEK
Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilecek. Adaylar yerel yerleştirme tercihlerinin tamamını aynı okul türünden yapamayacak.
Merkezi yerleştirmede adaylar puan ve yüzdelik dilimlerine göre tercih listelerinde olan bir okula yerleştirilecekler. Bu nedenle önceki yıllarda oluşmuş yüzdelik dilimlere göre tercih yapan adayların yerleşme şansı daha yüksek olacak.
Sistemde değerlendirme puan üstünlüğüne göre yapılıyor. Eğer aday 10 tercihin hiçbirinde kontenjanlardan birine tutunamadıysa yani kendinden daha yüksek puanlı adaylar bu okulları tercih ettiyse o zaman bu öğrenci merkezi yerleştirme ile yerleşmemiş olacak ve bu sefer sistem öğrenciyi yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleştirmeye çalışacak.