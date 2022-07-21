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    • Haberler
    • 21.07.2022 13:18
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    • 21.07.2022 13:18
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    4 yıllık güzellik uzmanlığı bölümü var mı 2022? YKS 2022 Güzellik uzmanlığı taban tavan puanları kontenjanları! Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü hangi üniversitelerde var?

    Güzellik uzmanlığı hakkında aramalar hız kazandı. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü, güzellik bakımları, incelemeleri ve tedavileri üzerine çalışma yapan bir bölümdür. YKS tercihleri esnasında "4 yıllık güzellik uzmanlığı bölümü var mı 2022? YKS 2022 Güzellik uzmanlığı taban tavan puanları kontenjanları nasıl? Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü hangi üniversitelerde var?" soruları gündeme geldi. İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    4 yıllık güzellik uzmanlığı bölümü var mı 2022?

    YKS tercihleri gündemdeyken bazı meslek grupları hakkında aramalar hız kazandı. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri, cilt Bakımı, saç şekillendirme, manikür, pedikür, kozmetik, kalıcı olan ve olmayan epilasyon gibi güzellik tedavilerinin incelenmesi ve uygulamasını yapar. Peki, 4 yıllık güzellik uzmanlığı bölümü var mı 2022? YKS 2022 Güzellik uzmanlığı taban tavan puanları kontenjanları! Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü hangi üniversitelerde var?

    Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

    Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü, güzellik bakımları, incelemeleri ve tedavileri üzerine çalışma yapan bir bölümdür. Bu Bölümü okuyan öğrenciler pek çok alanda çeşitli güzellik bakımları üzerine çalışma yapabilir ve yetkinlik kazanabilir. Güzellik sektörünün her geçen gün önem kazanması ve gelişmesi bu alanda yetiştirilecek işinde uzman kişilerin önemini arttırmıştır.

    Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Nedir?

    Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, güzellik sektörünün gelişmesi ve yeni yöntemlerin ortaya çıkması ile kadınların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik verilen bir hizmettir. Bu bölümde okuyan kişiler pek çok alanda çalışabileceği gibi isterlerse tek bir alanda uzmanlaşmayı da tercih edebilir.

    Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümünün Amacı Nedir?

    Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümünün amacı, epilasyon, saç şekillendirme, cilt bakımı ve analizi gibi güzellikle ilgililer çok alanda hizmet vermektir. Bu işi profesyonel şekilde yapacak kişilere olan ihtiyacın artması ile birlikte Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, daha çok dikkat çekmeye başladı.

    Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

    Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü mezunları, saç şekillendirme, manikür, pedikür, cilt bakımı, kozmetik, kalıcı ve kalıcı olmayan epilasyon gibi pek çok görevi profesyonel bir şekilde yerine getirir. Bu bölümden mezun olan kişiler, güzellik merkezlerinde ya da kuaför salonlarında çalışabilir. Hatta isteyenler kendi işini de kurabilir.

        Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Kaç Yıllıktır?

        Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, 2 yıllık önlisans programı olarak okutuluyor. 2 yıllık önlisans programını bitiren kişiler DGS sınavına girerek isterlerse 4 yıllık kimya Bölümü lisans programına geçme imkanı da bulabilirler. Bu bölümü tamamlayan kişiler "Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Lisans Diploması" almaya hak kazanır.

        Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

        Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü okumak için 150 puan ve üzeri alarak sınırlı sayıda kontenjana girmeye hak kazanacak puanı almanız gerekir.

        Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

        Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretimi Türkçe Yapılır.

        Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

        Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alıyor. Bu bölümde okuyacak kişilerin cilt bakımı, saç tasarımı ve makyaj gibi konulara meraklı olması gerekir.

        Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

        El-Ayak ve Tırnak Bakımı

        Kozmetik Ürünleri

        Mikrobiyoloji ve Hijyen

        Saç Yapımı ve Bakımı

        Saç ve Cilt Hastalıkları

        Temel Makyaj

        Vücut Bakım Ürünleri

        Plastik Makyaj

        Masaj

        Takma Saç ve Sakal Yapım Uygulamaları

        Kozmetik Kimyası ve Uygulamaları

        Temel Vücut ve Fizyoloji Bilgisi

        Bilgisayarda Saç ve Makyaj Tasarımı

        Depilasyon

        Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

        Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü mezunları sürekli ihtiyaç duyulan bir alanda çalışıyor. Bu bölümde okuyan kişiler, güzellik salonlarında ve kuaförlerde görev yapabilirler. Bu bölümden mezun olan kişiler çok kısıtlı sayıda olsa bile KPSS'ye girerek devlet kadrolarında yer alabiliyor.

        Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

        Tırnak Bakım Uzmanı,

        Cilt Bakım Danışmanı,

        Berber,

        Kuaför,

        Saç Rengi Uzmanı,

        Makyöz

        Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

        Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü mezunları, genellikle kuaförlerde, güzellik merkezlerinde ya da kendi iş yerlerinde çalışmayı tercih ediyor.

        Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

        İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİ.

        İSTANBUL ŞİŞLİ MYÖ

        ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR)

        MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ.

        AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ.

        ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ.

        ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA)

        ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ.

        İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ.

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        Gökdere yeşile bezeniyor
        Haberler Haberler 4 yıllık güzellik uzmanlığı bölümü var mı 2022? YKS 2022 Güzellik uzmanlığı taban tavan puanları kontenjanları! Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü hangi üniversitelerde var?
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