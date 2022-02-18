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    • Eğitim
    • 18.02.2022 16:10
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    • 18.02.2022 16:16
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    AÖF 2. dönem sınavlarına girecek öğrencilerin tümünü ilgilendiriyor! Açıköğretim vize sınavlarına girmek için...

    Eğitimlerini açıktan devam ettiren binlerce öğrenci için tarih verildi. AÖF kayıt yenileme işlemleri 7 Şubat 2022 tarihinde başladı. 2. döneme devam etmek için kayıt yenilemek gerekiyor. İşlemler ders seçimi ve ücret ödenmesi yoluyla yapılıyor. Anadolu Üniversitesi, bahar dönemi sınav takvimini de yayınladı. Takvime göre vize ve final sınavlarının ne zaman yapılacağı belli oldu. İşte 2. dönem sınav tarihleri ve AÖF'ten yapılan son dakika açıklama...

    AÖF 2. dönem sınavlarına girecek öğrencilerin tümünü ilgilendiriyor!

    AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ederken Anadolu Üniversitesi'nden duyuru geldi. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi'de okuyan öğrenciler istenenleri uygulamadığı taktirde bahar dönemi sınavlarına giremeyecek. Kayıt yenileme işlemleri 18 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek. AÖF'ten yayınlanan takvime göre de 2. dönem vize sınavları Nisan ayında yapılacak. Peki 2022 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte yanıtları ve AÖF duyurusu...

    TÜM AÖF ÖĞRENCİLERİNİ İLGİLENDİRİYOR

    Öncelikle şunu belirteli ki bahar dönemi kayıt yenileme yapmak için kayıt yenileme ücretinin yatırılması gerekiyor. Öğrenciler ders seçimi yapsa dahi 18 Şubat'a kadar ödeme yapmadıkları taktirde sistem üzerinde öğrencilik durumu pasif kalacak. Neticede de kayıt yenileme ücreti yatırmayanlar bahar dönemi sınavlarına katılamayacak.

    AÖF'ten yapılan duyuruda da daha önceden öğrencilik durumu aktif olan ve AÖF'e borcu bulunan adaylar sadece eski borçlarını ödedikleri takdirde kayıt yenileme işlemi tamamlanmamış olacak.

    Yapılan duyuruda "Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez." denildi.

    2. DÖNEM SINAV MERKEZİ TERCİH TARİHLERİ

    AÖF bahar dönemi ara sınav merkezi için son tarih 21 Şubat 2022

    İşte Anadolu Üniversitesi'nin yayınlanan takvim;

    Bahar Dönemi Vize sınav merkezi tercihi 21 Şubat,

    Bahar Dönemi Dönem Sonu sınav merkezi tercihi 4 Nisan,

    Yaz okulu sınav merkezi terci 27 Haziran 2022

        AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ 2022

        Ara (Vize) Sınavı

        I. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:09:30
        II. Oturum: 09 Nisan 2022 Saat:14:00
        III. Oturum: 10 Nisan 2022 Saat:15:00

        Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı

        I. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:09:30
        II. Oturum: 28 Mayıs 2022 Saat:14:00
        III. Oturum: 29 Mayıs 2022 Saat:15:00

        Bütünleme Sınavı

        I. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:09:30
        II. Oturum: 02 Temmuz 2022 Saat:14:00
        III. Oturum: 03 Temmuz Saat:15:00
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        Haberler Eğitim AÖF 2. dönem sınavlarına girecek öğrencilerin tümünü ilgilendiriyor! Açıköğretim vize sınavlarına girmek için...
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