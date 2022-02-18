AÖF 2. dönem sınavlarına girecek öğrencilerin tümünü ilgilendiriyor! Açıköğretim vize sınavlarına girmek için...

AÖF kayıt yenileme işlemleri devam ederken Anadolu Üniversitesi'nden duyuru geldi. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi'de okuyan öğrenciler istenenleri uygulamadığı taktirde bahar dönemi sınavlarına giremeyecek. Kayıt yenileme işlemleri 18 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek. AÖF'ten yayınlanan takvime göre de 2. dönem vize sınavları Nisan ayında yapılacak. Peki 2022 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak? İşte yanıtları ve AÖF duyurusu...
TÜM AÖF ÖĞRENCİLERİNİ İLGİLENDİRİYOR
Öncelikle şunu belirteli ki bahar dönemi kayıt yenileme yapmak için kayıt yenileme ücretinin yatırılması gerekiyor. Öğrenciler ders seçimi yapsa dahi 18 Şubat'a kadar ödeme yapmadıkları taktirde sistem üzerinde öğrencilik durumu pasif kalacak. Neticede de kayıt yenileme ücreti yatırmayanlar bahar dönemi sınavlarına katılamayacak.
AÖF'ten yapılan duyuruda da daha önceden öğrencilik durumu aktif olan ve AÖF'e borcu bulunan adaylar sadece eski borçlarını ödedikleri takdirde kayıt yenileme işlemi tamamlanmamış olacak.
Yapılan duyuruda "Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez." denildi.
2. DÖNEM SINAV MERKEZİ TERCİH TARİHLERİ
AÖF bahar dönemi ara sınav merkezi için son tarih 21 Şubat 2022
İşte Anadolu Üniversitesi'nin yayınlanan takvim;
Bahar Dönemi Vize sınav merkezi tercihi 21 Şubat,
Bahar Dönemi Dönem Sonu sınav merkezi tercihi 4 Nisan,
Yaz okulu sınav merkezi terci 27 Haziran 2022