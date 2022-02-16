MEB takvimine göre Nisan ara tatili hangi tarihte yapılacak? 2. dönem ara tatil ne zaman 2022? Okulların kapanacağı tarih

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli 2. dönem ara tatil ne zaman 2022 sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. 7 Şubat itibariyle başlayan okullarda ikinci dönem yaşanırken bir yandan da 2022 MEB takvimi merak konusu oluyor ve ikinci yani son ara tatil olan Nisan ara tatilinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Peki okulların kapanacağı tarih nedir, üç ay boyunca sürecek olan yaz tatili hangi ayda başlayacak? İşte tüm bilgiler…
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 21 Ocak günü başlayan yarı yıl tatili 6 Şubat'a kadar devam edecek. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yaptı. 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan gerçekleştirilecek. Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
Takvimde bir değişiklik olmayacağını "7 Şubatta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" sözleriyle duyuran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye Özel Okullar Derneği'nin 20'nci Geleneksel Eğitim Sempozyum'unda konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu.
İkinci dönemin başlangıcıyla ilgili salgına bağlı tatilin uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki tartışmalara da değinen Bakan Özer, şunları söylemişti: