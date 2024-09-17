YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2024! ÖSYM YDS/2 başvuru ücreti kaç TL?

2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) başvuru süreci 17 Eylül itibariyle başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda başvuru sürecine dair bilgilere yer verildi.
2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) başvuru süreci 17 Eylül itibariyle başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda başvuru sürecine dair bilgilere yer verildi.
YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 17 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.
2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2), 3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak.
Başvuru ücreti 490 TL olarak duyuruldu.
YDS BAŞVURU DUYURUSU
Yapılan açıklamada;
"2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2), 3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 17-25 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 17 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-YDS/2 Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.