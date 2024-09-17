YDS/2 BAŞVURU EKRANI 2024! ÖSYM YDS/2 başvuru ücreti kaç TL?

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2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2) başvuru süreci 17 Eylül itibariyle başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda başvuru sürecine dair bilgilere yer verildi.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Adaylar, başvurularını 17 Eylül 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek. 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2024-YDS/2), 3 Kasım 2024 tarihinde uygulanacak. Başvuru ücreti 490 TL olarak duyuruldu.