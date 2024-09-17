PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

DGS TERCİH KILAVUZU 2024 | DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Kaç tercih hakkı var?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar şimdi tercih sürecine odaklandı. ÖSYM'den gelecek resmi açıklama ile birlikte 2024 DGS tercih kılavuzu yayımlanacak ve adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. DGS tercihleri adayların lisans programlarına dikey geçiş yaparak eğitimlerine devam etmeleri için kritik bir aşama olarak biliniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 07:58 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 07:58
DGS TERCİH KILAVUZU 2024 | DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Kaç tercih hakkı var?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü şimdi tercih sürecinde. ÖSYM 2024 DGS tercih kılavuzunu yayımlayarak adaylara rehberlik edecek. Bu kılavuz doğrultusunda, ön lisans mezunları, dikey geçişle 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapma fırsatı elde edecekler. Peki, 2024 DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve süreç nasıl işleyecek? İşte konu hakkında merak edilenler!

2024 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının gözler tercih takvimine çevrildi.

Ancak 2024 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı.

2024 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2024 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından paylaşılması bekleniyor.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak belirlenen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

30 TERCİH HAKKI VAR

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değil.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Karar aile meclisinde mi çıktı? Kara kutu yenge ve amca mı? İfadesi ortaya çıktı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Kırmızı ve gri kategoride aranan teröristler etkisiz hale getirildi
Türk Telekom
Asgari ücrette zam formülü: Enflasyon tahminleri ne getirecek? Refah payı da verilir mi? Çalışanların eline ne geçecek?
Eksik Galatasaray Gaziantep karşısında! Okan Buruk’tan sürpriz 11
Enflasyonla mücadele hamleleri meyvelerini veriyor! Kredi faizlerinde belirgin gerileme! Son altı ayın en düşük seviyesi
Narin Güran cinayetinde 2 senaryo gündemde! Neden sustular? Olay günü yaşanan kavganın perde arkasında ne var?
Başkan Erdoğan’dan boykot şarkısı paylaşımı: Tüm imkanlarla Gazze’nin yanındayız | İşte sözleri...
Panathinaikos taraftarından provokatif pankart: Ergin Ataman’dan büyük tepki
Okullar kayıt ücreti isteyebilir mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı... Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Mülakat...
Gerilim tırmanıyor! Soykırımcı Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant’ı görevden alacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Enflasyonda kalıcı düşüş başladı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sivil anayasa mesajı: Artık zorunluluk! | İlk 4 madde tartışması yok | Özgür Özel’e tepki: İki hata yaptı
Premier Lig devinden Galatasaray’a Osimhen teklifi!
Dengeler değişecek! Putin emri verdi: Asker sayısı fırlayacak... Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada?
SON DAKİKA