DGS TERCİH KILAVUZU 2024 | DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Kaç tercih hakkı var?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü şimdi tercih sürecinde. ÖSYM 2024 DGS tercih kılavuzunu yayımlayarak adaylara rehberlik edecek. Bu kılavuz doğrultusunda, ön lisans mezunları, dikey geçişle 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapma fırsatı elde edecekler. Peki, 2024 DGS tercihleri ne zaman yapılacak ve süreç nasıl işleyecek? İşte konu hakkında merak edilenler!
2024 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
DGS sonuçlarının açıklanmasının gözler tercih takvimine çevrildi.
Ancak 2024 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı.
2024 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2024 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. DGS tercih kılavuzunun Eylül ayı içerisinde ÖSYM tarafından paylaşılması bekleniyor.
Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.