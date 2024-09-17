DGS TERCİH KILAVUZU 2024 | DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Kaç tercih hakkı var?

30 TERCİH HAKKI VAR

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değil.