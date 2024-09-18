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KPSS-2024/2 merkezi atama ne zaman yapılacak? Merkezi atama tercih takvimi!

KPSS 2024/2 tercih süreci yaklaşıyor ve memur olma hayaliyle sınava giren adaylar merkezi atama tarihini merakla bekliyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri ve lisans oturumlarına katılan binlerce aday sınavın ardından gözlerini merkezi atama takvimine çevirdi. Peki, KPSS 2024/2 tercihleri ne zaman yapılacak? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 05:52 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 05:52
KPSS-2024/2 merkezi atama ne zaman yapılacak? Merkezi atama tercih takvimi!

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Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan merkezi yerleştirmelerin ardından gözler ÖSYM'nin açıklayacağı 2. yerleştirme takvimine çevrildi.

2024/2 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

2024-2 yerleştirme döneminde idareler kadro taleplerini 1 Ekim-15 Kasım 2024 tarihleri arasında iletecek, tercihler ise 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.

KILAVUZ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Tercih işlemleri, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.



Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte.

Söz konusu kılavuz henüz yayımlanmadı. Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.

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