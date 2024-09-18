Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan merkezi yerleştirmelerin ardından gözler ÖSYM 'nin açıklayacağı 2. yerleştirme takvimine çevrildi.

2024-2 yerleştirme döneminde idareler kadro taleplerini 1 Ekim-15 Kasım 2024 tarihleri arasında iletecek, tercihler ise 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.

2024/2 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?

KILAVUZ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Tercih işlemleri, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.