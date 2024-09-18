Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan merkezi yerleştirmelerin ardından gözler ÖSYM'nin açıklayacağı 2. yerleştirme takvimine çevrildi.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan merkezi yerleştirmelerin ardından gözler ÖSYM'nin açıklayacağı 2. yerleştirme takvimine çevrildi.
2024/2 MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN?
2024-2 yerleştirme döneminde idareler kadro taleplerini 1 Ekim-15 Kasım 2024 tarihleri arasında iletecek, tercihler ise 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılacak.
KILAVUZ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Tercih işlemleri, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmekte.
Söz konusu kılavuz henüz yayımlanmadı. Bu kapsamda bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.