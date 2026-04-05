ÖSYM'nin resmi duyurusuna göre, 5 Nisan 2026 tarihinde tamamlanan YDS/1 sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı saat 14.45 itibarıyla adayların erişimine açıldı. 81 ilde düzenlenen sınavın ardından adaylar, 10 gün boyunca soruların tamamını ÖSYM AİS üzerinden görüntüleyebilecek.
SINAVIN ARDINDAN KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI
Yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer hedefleyenlerden dil tazminatı almak isteyen kamu personeline kadar geniş bir kitlenin katıldığı YDS/1, bugün saat 10.15'te başladı. 80 sorudan oluşan sınavda adaylara 180 dakika süre tanındı. Sınavın bitimiyle birlikte ÖSYM, adayların en çok merak ettiği soru ve cevap anahtarı takvimini netleştirdi.
CEVAP ANAHTARINA ERİŞİM DETAYLARI
ÖSYM'nin paylaştığı verilere göre soru ve cevap anahtarlarına erişim şu şartlarla sağlanıyor:
Genel Erişim: Soruların %10'u ÖSYM'nin resmi internet sitesinde herkese açık.
Bireysel Erişim: Sınava giren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden soruların tamamına ulaşabilir.
Son Gün: Kitapçıkları görüntülemek için son tarih 15 Nisan 2026 saat 23.59 olarak belirlendi.
2026 ÖSYM SINAV VE SONUÇ TAKVİMİ
YDS/1 sınavına dair sayısal veriler ve kritik tarihler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:
|Etkinlik
|Tarih / Bilgi
|Sınav Tarihi
|5 Nisan 2026
|Soru Kitapçığı Yayınlanma Saati
|14.45
|İtiraz ve Görüntüleme Son Gün
|15 Nisan 2026
|Sonuçların Açıklanma Tarihi
|30 Nisan 2026
|Soru Sayısı
|80
|Sınav Süresi
|180 Dakika
EDİTÖR NOTU
YDS/1 sonuçları sadece bir dil belgesi değil, aynı zamanda pek çok kapıyı açan bir anahtar niteliği taşıyor. 30 Nisan'da açıklanacak puanlar şu alanlarda geçerli olacak:
Akademik Yükselme: Doçentlik ve doktora başvurularında zorunlu baraj puanları.
Kamu Personeli: Dil tazminatı hak edişleri ve kurum içi yükselmeler.
Lisansüstü Eğitim: Yüksek lisans başvurularında üniversitelerin talep ettiği dil puanı.
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
YDS/1 SORULARININ TAMAMINI HERKES GÖREBİLİR Mİ?
Hayır, ÖSYM telif hakları gereği soruların sadece %10'unu genel erişime açmaktadır. Soruların tamamını sadece sınava giren adaylar kendi AİS panelleri üzerinden görebilir.
YDS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Akademik başvurularda YDS puanının geçerlilik süresi genellikle sınırsızdır; ancak kurumlar arası farklılıklar olabilir. Dil tazminatı için ise geçerlilik süresi genellikle 5 yıldır.
YDS PUANI NASIL HESAPLANIR?
Sınavda sadece doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar doğruyu götürmez. Her soru 1.25 puan değerindedir.
SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Adaylar, sonuçların açıklanmasından sonraki süreçte ÖSYM'nin belirlediği ücreti yatırarak ve "Genel Amaçlı Dilekçe" örneğini kullanarak sonuçlara resmi itirazda bulunabilir.