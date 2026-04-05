CANLI YAYIN
Geri

YDS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı: Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?

Yabancı dil yetkinliğini belgelemek isteyen binlerce adayın katıldığı 2026-YDS/1 maratonu bugün sona ererken, ÖSYM yetkilileri sınav sorularının yüzde 10'luk kısmını kamuoyuyla, tamamını ise sadece adaylarla paylaştı. 180 dakikalık sınavın sonuçları ise 30 Nisan'da dijital platformda ilan edilecek.

Giriş Tarihi:
YDS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı: Sonuçlar ne zaman ilan edilecek?
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • ÖSYM, 5 Nisan 2026 tarihinde yapılan YDS/1 sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarını saat 14.45'te yayınladı.
  • Adaylar, sınav sorularının tamamını 15 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS üzerinden görüntüleyebilecek.
  • YDS/1 sınav sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.
  • 80 sorudan oluşan sınav 81 ilde gerçekleştirildi ve adaylara 180 dakika süre verildi.
  • Soruların yüzde 10'u ÖSYM'nin resmi internet sitesinde herkese açık, tamamı ise sadece sınava giren adayların erişimine sunuldu.

ÖSYM'nin resmi duyurusuna göre, 5 Nisan 2026 tarihinde tamamlanan YDS/1 sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı saat 14.45 itibarıyla adayların erişimine açıldı. 81 ilde düzenlenen sınavın ardından adaylar, 10 gün boyunca soruların tamamını ÖSYM AİS üzerinden görüntüleyebilecek.

Adaylar, YDS/1 oturumu öncesinde sınav giriş belgelerini ve kimliklerini görevlilere ibraz ederek salonlara giriş yaptı.

SINAVIN ARDINDAN KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

Yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer hedefleyenlerden dil tazminatı almak isteyen kamu personeline kadar geniş bir kitlenin katıldığı YDS/1, bugün saat 10.15'te başladı. 80 sorudan oluşan sınavda adaylara 180 dakika süre tanındı. Sınavın bitimiyle birlikte ÖSYM, adayların en çok merak ettiği soru ve cevap anahtarı takvimini netleştirdi.

2026 yılının ilk büyük dil sınavı olan YDS/1, Türkiye genelindeki 87 sınav merkezinde binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirildi.

CEVAP ANAHTARINA ERİŞİM DETAYLARI

ÖSYM'nin paylaştığı verilere göre soru ve cevap anahtarlarına erişim şu şartlarla sağlanıyor:

  • Genel Erişim: Soruların %10'u ÖSYM'nin resmi internet sitesinde herkese açık.

  • Bireysel Erişim: Sınava giren adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden soruların tamamına ulaşabilir.

  • Son Gün: Kitapçıkları görüntülemek için son tarih 15 Nisan 2026 saat 23.59 olarak belirlendi.

ÖSYM’nin sınav güvenliği çerçevesinde uyguladığı kural gereği, saat 10.00’dan sonra gelen adaylar binalara alınmadı.

2026 ÖSYM SINAV VE SONUÇ TAKVİMİ

YDS/1 sınavına dair sayısal veriler ve kritik tarihler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

EtkinlikTarih / Bilgi
Sınav Tarihi5 Nisan 2026
Soru Kitapçığı Yayınlanma Saati14.45
İtiraz ve Görüntüleme Son Gün15 Nisan 2026
Sonuçların Açıklanma Tarihi30 Nisan 2026
Soru Sayısı80
Sınav Süresi180 Dakika

Akademik kariyer ve dil tazminatı hedefleyen adaylar, 80 sorudan oluşan 3 saatlik maratonda ter döktü.

EDİTÖR NOTU

YDS/1 sonuçları sadece bir dil belgesi değil, aynı zamanda pek çok kapıyı açan bir anahtar niteliği taşıyor. 30 Nisan'da açıklanacak puanlar şu alanlarda geçerli olacak:

  • Akademik Yükselme: Doçentlik ve doktora başvurularında zorunlu baraj puanları.

  • Kamu Personeli: Dil tazminatı hak edişleri ve kurum içi yükselmeler.

  • Lisansüstü Eğitim: Yüksek lisans başvurularında üniversitelerin talep ettiği dil puanı.

Adaylar içeride soruları yanıtlarken, aileleri ve yakınları sınav merkezlerinin bahçesinde dua ederek bekleyişlerini sürdürdü. (Fotoğraflar X ve Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

YDS/1 SORULARININ TAMAMINI HERKES GÖREBİLİR Mİ?

Hayır, ÖSYM telif hakları gereği soruların sadece %10'unu genel erişime açmaktadır. Soruların tamamını sadece sınava giren adaylar kendi AİS panelleri üzerinden görebilir.

YDS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Akademik başvurularda YDS puanının geçerlilik süresi genellikle sınırsızdır; ancak kurumlar arası farklılıklar olabilir. Dil tazminatı için ise geçerlilik süresi genellikle 5 yıldır.

YDS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınavda sadece doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar doğruyu götürmez. Her soru 1.25 puan değerindedir.

SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Adaylar, sonuçların açıklanmasından sonraki süreçte ÖSYM'nin belirlediği ücreti yatırarak ve "Genel Amaçlı Dilekçe" örneğini kullanarak sonuçlara resmi itirazda bulunabilir.

