Soruların yüzde 10'u ÖSYM'nin resmi internet sitesinde herkese açık, tamamı ise sadece sınava giren adayların erişimine sunuldu.

ÖSYM'nin resmi duyurusuna göre , 5 Nisan 2026 tarihinde tamamlanan YDS/1 sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı saat 14.45 itibarıyla adayların erişimine açıldı. 81 ilde düzenlenen sınavın ardından adaylar, 10 gün boyunca soruların tamamını ÖSYM AİS üzerinden görüntüleyebilecek.

Adaylar, YDS/1 oturumu öncesinde sınav giriş belgelerini ve kimliklerini görevlilere ibraz ederek salonlara giriş yaptı.

SINAVIN ARDINDAN KRİTİK SÜREÇ BAŞLADI

Yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer hedefleyenlerden dil tazminatı almak isteyen kamu personeline kadar geniş bir kitlenin katıldığı YDS/1, bugün saat 10.15'te başladı. 80 sorudan oluşan sınavda adaylara 180 dakika süre tanındı. Sınavın bitimiyle birlikte ÖSYM, adayların en çok merak ettiği soru ve cevap anahtarı takvimini netleştirdi.