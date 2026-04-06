Özvar, YÖK olarak başlattıkları kapsamlı dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bugüne kadar 20'nin üzerinde yapay zeka ve bilişim temelli yeni program açtıklarını söyledi. Bu programların son iki yılda adaylar tarafından teveccüh görmesinin kendilerini heyecanlandırdığını anlatan Özvar, doğru adımlar attıklarını gördüklerini kaydetti.

Üniversitelerde bazı programların tasfiyesine yönelik çalışmalara dikkat çeken Özvar, " Bilhassa istihdamla bağı azalan, mezunlarına arzu ettiğimiz düzeyde iş bulma imkanı sağlamayan programları sistemin dışına çıkarmaya devam edeceğiz. Burada nokta şu, bizim amacımız yükseköğretim alanında erişilebilirliğe zarar vermemek ." ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, bu yıl bazı yeni programları sisteme dahil edeceklerini belirterek, " Bilhassa tarımsal teknolojiler alanında birkaç programımız var. Onun çalışmalarını tamamladık, inşallah 2026 yılı itibarıyla birkaç üniversitemizde bu programlara başlayacağız ." dedi.

GELECEĞİN MESLEKLERİNE YATIRIM

Üniversitelerin son yıllarda ortaya koyduğu akademik çabanın kurumları küresel odak haline getirdiğini anlatan Özvar, şunları kaydetti:

"Bu vasfı zedelemeden, sistemden bazı programları çekip yerine yenilerini, bilhassa geleceğin mesleklerini, yetkinlikleri ve yeteneklerini mezunlarına kazandıracak programları üniversitelerimize takdim ediyoruz. Birkaç programımızı inşallah ayrıntılı şekilde önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Tarımsal teknolojilerle alakalı programın üniversitelere kazandırılacağını ifade ettim. Bunun aslında önceki programlarla tamamen uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Tarımsal ve hayvancılık alanında dijital ve akıllı uygulamalar fevkalade önemli. Yapay zeka, otonom sistemlerin bu sektöre gelişiyle aslında bunları çalıştıracak, bunları tarım ve hayvancılıkta kullanılacak yeni elemanlara ihtiyaç doğurmaktadır."

10 ÜNİVERSİTEYE TEKNOLOJİ ÇİFTLİĞİ

YÖK Başkanı Özvar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesindeki Tarım Teknolojileri Kümelenmesi ile önemli protokole imza attıklarını bildirdi. Protokol kapsamında önce 4, ardından 6 olmak üzere toplam 10 üniversitede eğitim ve uygulama çiftlikleri kurulacağını aktardı.

Öğrencilerin tarım ve hayvancılık alanında uygulamalı deneyim elde edeceğini dile getiren Özvar, zirai girişimci adaylarına yatırım sermayesi bulma konusunda çaba göstereceklerini belirtti. Öğrencilere tarım ve hayvancılık sektöründe yeni istihdam imkanlarının önünü açarak mütevazı katkı sağlamak istediklerini kaydeden Özvar, gençleri tarım ve hayvancılığa teşvik ettiklerini vurguladı

Gençleri uygulamaya sokarak yapay zeka imkanlarıyla hayvancılık yapabileceklerini göstereceklerinin altını çizen Özvar, konuya "Otonom sistemler dahil olmak üzere bu eğitim uygulama çiftlikleri tam anlamıyla teknoloji tesisleri olacak. Bu bakımdan inşallah öğrencilerimiz buradan elde ettikleri birikim ve tecrübeyle belki birer zirai girişimci olarak hayata atılmış olacaklar." sözleriyle işaret etti.