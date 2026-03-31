MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? Milli Savunma Üniversitesi yerleştirme başvuru işlemleri

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 tercih süreci devam ederken adaylar için kritik takvim netleşti. 25 Mart’ta başlayan Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri 24 Nisan 2026 saat 23.59’da sona erecek. Tercih yapmayan adaylar ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacak. Geçtiğimiz yılın takvimi baz alındığında ise 2026 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayının üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor.

  • Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar tamamlanacak.
  • Tercih yapmayan adaylar Kara Harp Okulu'nda yapılacak ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacak.
  • MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayının üçüncü haftasında e-Devlet sistemi üzerinden açıklanması bekleniyor.
  • Tercih işlemleri Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin sistemi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor.
  • Adaylar hem Harp Okulları hem de Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapabilecek.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) kapsamında 2026 yılı askeri öğrenci aday belirleme süreci devam ederken, tercih dönemine ilişkin detaylar adayların gündemindeki yerini koruyor. 1 Mart 2026'da gerçekleştirilen MSÜ sınavına katılan ve puanı hesaplanan adaylar için tercih işlemleri 25 Mart itibarıyla başlamıştı. Sürecin ilerlemesiyle birlikte en çok merak edilen konuların başında tercihlerin bitiş tarihi ve sonuçların açıklanacağı tarih geliyor.

MSÜ tercih sürecinde adaylar işlemlerini 24 Nisan'a kadar tamamlayabilecek.

MSÜ TERCİHLERİ İÇİN SON TARİH BELLİ OLDU

Adaylar, Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Bu tarihe kadar işlemlerini gerçekleştirmeyen adaylar, Milli Savunma Üniversitesi tarafından yürütülen ikinci seçim aşamalarına çağrılmayacak.

Yetkililer, adayların herhangi bir hak kaybı yaşamaması adına tercih sürecini dikkatle yürütmesi gerektiğini vurguluyor.

Tercih yapmayan adaylar ikinci seçim aşamalarına katılamayacak.

TERCİHLER NEREDEN VE NASIL YAPILIYOR?

MSÜ tercih işlemleri, e-Devlet üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar, ilgili platforma giriş yaparak Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercihlerini oluşturabiliyor.

Tercih sürecinde adayların, kılavuzda yer alan tüm kuralları dikkatle incelemesi büyük önem taşıyor. Özellikle tercih yapmayan adayların hiçbir şekilde ikinci aşama seçimlerine dahil edilmeyeceği açıkça belirtiliyor.

Harp Okulları için farklı puan türlerine göre tercih yapılabiliyor.

TERCİH YAPMAYANLAR İKİNCİ AŞAMAYA ÇAĞRILMAYACAK

Yapılan resmi duyuruda, tercih işlemlerinin zorunlu olduğu bir kez daha hatırlatıldı. Buna göre, tercih ekranı üzerinden işlem gerçekleştirmeyen adaylar, Kara Harp Okulu'nda yapılacak ikinci seçim aşamalarına katılma hakkını kaybedecek.

Bu nedenle adayların yalnızca tercih yapmakla kalmayıp, tercih sıralamalarını da dikkatli şekilde oluşturması gerekiyor.

Astsubay Meslek Yüksekokulları da tercih listesinde yer alıyor.

2026 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarına ilişkin resmi bir tarih henüz açıklanmadı. Ancak önceki yılın takvimi, adaylar için önemli bir referans oluşturuyor.

2025 yılında tercih süreci 21 Nisan'da sona ermiş, sonuçlar ise 24 Haziran'da ilan edilmişti. Bu doğrultuda, 2026 MSÜ tercih sonuçlarının Haziran ayının üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor.

Sonuçların yine e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılması öngörülüyor.

Adaylar tercihlerini online sistem üzerinden gerçekleştiriyor.

ADAYLAR İÇİN KRİTİK UYARILAR

Tercih sürecine ilişkin yayımlanan kılavuzda adaylara yönelik önemli uyarılar da yer alıyor.

Özellikle:

🔍Tercih yapmayan adayların sürecin dışında kalacağı,
🔍İletişim bilgilerinin güncel tutulmasının zorunlu olduğu,
🔍Bazı okullar için özel şartların (örneğin Hava Harp Okulu'nda ilk tercih zorunluluğu) bulunduğu,
🔍Boy-kilo kriterlerine uymayan adayların eleneceği açık şekilde belirtiliyor.

HARP OKULLARI İÇİN GENİŞ TERCİH SEÇENEĞİ

Adaylar, Harp Okulları kapsamında farklı puan türlerine göre tercih yapabilecek.

Buna göre;

Kara Harp Okulu (Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel),
Deniz Harp Okulu,
Hava Harp Okulu,
Hava İstihkâm,
Hava Piyade,
Sahil Güvenlik adına Deniz Harp Okulu tercih edilebilecek okullar arasında yer alıyor.

Hava İstihkam ve Hava Piyade sınıflarında eğitim görecek adayların Kara Harp Okulu bünyesinde yetiştirileceği belirtilirken, bu alanların birbirinden bağımsız tercih olarak değerlendirileceği vurgulanıyor.

MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? Milli Savunma Üniversitesi yerleştirme başvuru işlemleri-7

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULLARI DA TERCİH EDİLEBİLECEK

Adaylar yalnızca Harp Okulları ile sınırlı kalmayacak. Astsubay Meslek Yüksekokulları da tercih listesine eklenebilecek.

Bu kapsamda;

Kara Astsubay MYO,
Deniz Astsubay MYO,
Hava Astsubay MYO,
Sahil Güvenlik adına Deniz Astsubay MYO,
Bando Astsubay MYO

seçenekleri adayların tercihine sunuluyor.

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu tercih eden adayların ayrıca müzik yetenek ve bilgi sınavına alınacağı ifade ediliyor.

TERCİH SAYISINDA SINIR YOK

Kılavuzda dikkat çeken başlıklardan biri de tercih sayısına ilişkin oldu. Adaylar, başvuru yapma hakkı bulunan tüm okullar için tercih oluşturabilecek.

Herhangi bir tercih sınırı bulunmazken, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılan tercihler ayrı ayrı değerlendirilecek.

İKİNCİ AŞAMA İÇİN PUAN TÜRLERİ BELİRLENDİ

İkinci seçim aşamalarına çağrılacak adayların hangi puan türüne göre değerlendirileceği de açıklandı.

Kara Harp Okulu: Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel
Deniz Harp Okulu: Sayısal
Hava Harp Okulu: Sayısal
Hava İstihkâm: Sayısal
Hava Piyade: Eşit Ağırlık
Tüm Astsubay MYO'lar: Genel puan

Çağrı sürecinde kullanılacak puan türünün, kontenjan durumuna göre Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirleneceği ve ilan edileceği bildirildi.

