Harp Okulları için farklı puan türlerine göre tercih yapılabiliyor.

TERCİH YAPMAYANLAR İKİNCİ AŞAMAYA ÇAĞRILMAYACAK

Yapılan resmi duyuruda, tercih işlemlerinin zorunlu olduğu bir kez daha hatırlatıldı. Buna göre, tercih ekranı üzerinden işlem gerçekleştirmeyen adaylar, Kara Harp Okulu'nda yapılacak ikinci seçim aşamalarına katılma hakkını kaybedecek.

Bu nedenle adayların yalnızca tercih yapmakla kalmayıp, tercih sıralamalarını da dikkatli şekilde oluşturması gerekiyor.