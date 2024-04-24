YDS sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM YDS/1 sınav sonucu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

YDS SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar, AİS üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilirler. Ayrıca, sınav sonuç belgeleri de yine AİS üzerinden erişilebilir durumda olacak.

YDS SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ