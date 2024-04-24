SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

YDS sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM YDS/1 sınav sonucu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 24 Mart tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS/1) heyecanla beklenen sonuçlarını açıkladı. Türkiye genelinde birçok adayın katılım gösterdiği sınavın sonuçları, ÖSYM'nin online platformu Aday İşlemleri Sayfası (AİS) üzerinden erişime açıldı. Peki, ÖSYM YDS/1 sınav sonucu sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte YDS sonuçları sorgulama ekranı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 11:12 Güncelleme 24 Nisan 2024, 11:31
YDS sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM YDS/1 sınav sonucu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/1 İngilizce) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yabancı Dil Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

YDS SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar, AİS üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilirler. Ayrıca, sınav sonuç belgeleri de yine AİS üzerinden erişilebilir durumda olacak.

YDS SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM DUYURDU

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıklıyor! Toplantı öncesi piyasalarda son durum ne? İşte tahminler...
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!
Online İngilizce öğrenme
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Yeni müfredat mesajı: Tarih belli oldu
Kafe ve restoranlara fahiş fiyat denetimi! Başkan Erdoğan ’kar hırsı dizginlenecek’ demişti! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
312 günlük sır DNA’da | Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Uzmanlar değerlendirdi: Her anlamda şaşırtıcı
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı | Gözyaşlarını tutamadı
Aslan’dan bomba hamle! Porto’nun yıldızı geliyor
Yeni 6’lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM’li Mithat Sancari Walter Steinmeier’in döner kesme töreninde neden buluştu?
Duygu Nebioğlu’na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Fraye fikrini değiştirdi! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
Başkan Erdoğan-Steinmeier görüşmesi dünya basınında! Alman gazete ‘Türk Başkan daha cesur konuştu’ dedi
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek: Ziyaretler başlıyor
Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat
Son dakika: Eski Spor Bakanı ve Trabzonspor Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu | Ölüm sebebi belii oldu
Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur’luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar...
SON DAKİKA