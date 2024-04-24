YDS sonuçları sorgulama ekranı! ÖSYM YDS/1 sınav sonucu sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/1 İngilizce) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yabancı Dil Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/1 İngilizce) sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Yabancı Dil Sınavı'nın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
YDS SONUÇLARI SORGULAMA
Adaylar, AİS üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilirler. Ayrıca, sınav sonuç belgeleri de yine AİS üzerinden erişilebilir durumda olacak.
YDS SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM DUYURDU
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-YDS/1) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Nisan 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"