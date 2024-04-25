AÖL 3. dönem sınav tarihi 2024! Açık lise kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? AÖL kayıt yenileme son tarih ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için heyecan verici bir dönem daha başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, AÖL kayıt yenileme işlemleri belirlenen tarihlerde ve kılavuz bilgileri doğrultusunda gerçekleştirilecek. İşte AÖL kayıt yenileme sürecine dair önemli detaylar...

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan 2024 tarihinden, 13 Mayıs 2024 tarihi mesai bitiminde kadar yapılabilecek.





AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.

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