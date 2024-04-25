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AÖL 3. dönem sınav tarihi 2024! Açık lise kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? AÖL kayıt yenileme son tarih ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için 2023-2024 eğitim öğretim yılında yeni bir dönem daha başlıyor. Özellikle lise eğitimlerini açık öğretim sistemi üzerinden sürdüren öğrenciler için önemli bir adım olan 3. dönem kayıt yenileme süreci, birçok öğrencinin dikkatle takip ettiği bir konu. Açıklanan kayıt tarihleri ve yenileme sürecine dair tüm detaylar, öğrencilere önümüzdeki dönem için rehberlik edecek önemli bilgileri içermekte. Peki açık lise kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? AÖL kayıt yenileme son tarih ne zaman?

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 08:55 Güncelleme 25 Nisan 2024, 08:55
AÖL 3. dönem sınav tarihi 2024! Açık lise kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? AÖL kayıt yenileme son tarih ne zaman?

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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri için heyecan verici bir dönem daha başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, AÖL kayıt yenileme işlemleri belirlenen tarihlerde ve kılavuz bilgileri doğrultusunda gerçekleştirilecek. İşte AÖL kayıt yenileme sürecine dair önemli detaylar...

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TAKVİMİ

Açık Öğretim Lisesi 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. dönem kayıt yenileme işlemleri 19 Nisan 2024 tarihinden, 13 Mayıs 2024 tarihi mesai bitiminde kadar yapılabilecek.



AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

Kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 250 (iki yüz elli ) TL sınav katılım ücretini MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.

KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorunda.

Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

Kayıt yenileme ücretinden muaf olan öğrenciler kayıt yenileme işlemini MEBİM veya halk eğitimi merkezi müdürlüğü aracılığı ile bizzat yaptırmak zorundadır.

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olduğu hâlde en az 2 dönem üst üste kayıt yenileme yapmadığı için öğrencilik durumu ''SİLİK'' duruma düşen öğrencilerin aktifleştirme işlemi, "Silik Öğrenci Aktifleştirme" butonu ile yapılır.

Aktifleştirme yapılacak öğrencinin sınav katılım ücreti muafiyeti var ise; muafiyete esas durumunu gösteren belge istenir.

Sınav Tarihleri: Açık Öğretim Ortaokulu 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. dönem sınavları e-Sınavı, 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı yurt dışında (KKTC hariç) bulunan öğrenciler, engelli öğrenciler ile tutuklu ve hükümlü öğrencilerin sınavı basılı evrak yöntemi ile 20 Temmuz 2024 tarihinde iki oturum halinde yapılacaktır.

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