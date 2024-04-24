MEB son dakika öğretmen atamaları kadro ve branş dağılımı! Bakan Yusuf Tekin’den öğretmen atama müjdesi! Net tarih az evvel duyuruldu

Öğretmenlerin artan ihtiyacına yanıt vermek amacıyla yapılacak olan atamalar, eğitim camiasında büyük bir beklenti yaratmış durumda. İşte 2024 öğretmen atama takvimi ve tüm detaylar...
Öğretmenlerin artan ihtiyacına yanıt vermek amacıyla yapılacak olan atamalar, eğitim camiasında büyük bir beklenti yaratmış durumda. İşte 2024 öğretmen atama takvimi ve tüm detaylar...
1 MAYIS HAFTASINDA BELLİ OLACAK
Türkiye'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşadığı günlerde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyona katılan Bakan Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öğretmen atamalarında önümüzdeki hafta sayı netleşir." dedi.
FAZLA UZAMAYACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelerek atamaların çok uzamayacağını belirtmişti. Erdoğan, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şu an rakam vermek doğru olmaz, Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.
EN SON YAPILAN ATAMA KADROLARI
Son olarak geçen yılın mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.
2023 YILINDA YAPILAN 45 BİN ATAMANIN KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
|SIRA NO
|ALAN ADI
|KONTENJAN
SAYISI
|1
|Adalet
|45
|2
|Aile ve Tüketici Hizmetleri
|3
|3
|Almanca
|250
|4
|Arapça
|440
|5
|Beden Eğitimi
|1,100
|6
|Bilişim Teknolojileri
|217
|7
|Biyoloji
|450
|8
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
|21
|9
|Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
|7
|10
|Coğrafya
|750
|11
|Çince
|1
|12
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
|60
|13
|Denizcilik / Gemi Yönetimi
|14
|14
|Denizcilik / Gemi Elektroniği
|1
|15
|Denizcilik / Gemi Makineleri
|4
|16
|Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi
|2,604
|17
|El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları
|89
|18
|El Sanatları Teknolojisi / Nakış
|22
|19
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik
|238
|20
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik
|150
|21
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|38
|22
|Felsefe
|401
|23
|Fen Bilimleri
|2,064
|24
|Fizik
|787
|25
|Fransızca
|13
|26
|Gazetecilik
|3
|27
|Geleneksel Türk Sanatları
|3
|28
|Gemi Yapımı / Gemi İnşa
|2
|29
|Gemi Yapımı / Yat İnşa
|4
|30
|Gıda Teknolojisi
|21
|31
|Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri
|48
|32
|Görsel Sanatlar
|602
|33
|Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf
|3
|34
|Grafik ve Fotoğraf / Grafik
|20
|35
|Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler
|3
|36
|Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro
|7
|37
|Harita-Tapu-Kadastro / Tapu
|1
|38
|Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
|88
|39
|Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı
|27
|40
|Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği
|13
|41
|İlköğretim Matematik
|2,656
|42
|İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri
|430
|43
|İngilizce
|2,433
|44
|İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon
|8
|45
|İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım
|3
|46
|İspanyolca
|1
|47
|İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği
|4
|48
|Kimya / Kimya Teknolojisi
|552
|49
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence Hizmetleri
|3
|
|16,704
|SIRA NO
|ALAN ADI
|KONTENJAN
SAYISI
|50
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat
|30
|51
|Kuyumculuk Teknolojisi
|3
|52
|Laboratuvar Hizmetleri
|6
|53
|Maden Teknolojisi
|3
|54
|Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model
|2
|55
|Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı
|9
|56
|Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp
|47
|57
|Matbaa / Matbaa Teknolojisi
|23
|58
|Matematik
|2,317
|59
|Metal Teknolojisi
|65
|60
|Metalurji Teknolojisi
|3
|61
|Mobilya ve İç Mekan Tasarımı
|92
|62
|Motorlu Araçlar Teknolojisi
|156
|63
|Muhasebe ve Finansman
|3
|64
|Müzik
|637
|65
|Müzik Aletleri Yapımı
|1
|66
|Okul Öncesi
|3,269
|67
|Özel Eğitim
|2,306
|68
|Plastik Teknolojisi
|12
|69
|Psikoloji
|2
|70
|Radyo-Televizyon
|7
|71
|Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik
|6
|72
|Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat
|2
|73
|Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik
|4
|74
|Rehberlik
|3,604
|75
|Rusça
|8
|76
|Sağlık / Sağlık Hizmetleri
|59
|77
|Sağlık Bilgisi
|21
|78
|Sanat Tarihi
|10
|79
|Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar
|15
|80
|Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon
|3
|81
|Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar
|4
|82
|Seramik ve Cam Teknolojisi
|3
|83
|Sınıf Öğretmenliği
|7,878
|84
|Sosyal Bilgiler
|1,204
|85
|Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj
|16
|86
|Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri
|34
|87
|Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri
|6
|88
|Tarih
|1,408
|89
|Teknoloji ve Tasarım
|30
|90
|Tekstil Teknolojisi / Tekstil
|10
|91
|Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye
|6
|92
|Tekstil Teknolojisi / Trikotaj
|1
|93
|Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
|51
|94
|Türk Dili ve Edebiyatı
|1,839
|95
|Türkçe
|2,341
|96
|Uçak Bakım / Uçak Elektroniği
|150
|97
|Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor
|150
|98
|Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik
|50
|99
|Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık
|10
|100
|Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi)
|35
|101
|Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki)
|15
|102
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
|30
|103
|Yiyecek İçecek Hizmetleri
|300
|GENEL TOPLAM
|45,000