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MEB son dakika öğretmen atamaları kadro ve branş dağılımı! Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atama müjdesi! Net tarih az evvel duyuruldu

Türkiye eğitim sektöründe yaşanan gelişmelerle büyük bir heyecan dalgası yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda öğretmen atamalarına dair verdiği olumlu haberler, sektördeki beklentileri artırdı. Bu duyurunun ardından, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de önümüzdeki haftalara dair planların sinyallerini verdi. İşte 2024 yılı için planlanan öğretmen atamaları, takvimler ve kadro dağılımları hakkında merak edilen tüm detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 08:45 Güncelleme 24 Nisan 2024, 08:45
MEB son dakika öğretmen atamaları kadro ve branş dağılımı! Bakan Yusuf Tekin’den öğretmen atama müjdesi! Net tarih az evvel duyuruldu

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Öğretmenlerin artan ihtiyacına yanıt vermek amacıyla yapılacak olan atamalar, eğitim camiasında büyük bir beklenti yaratmış durumda. İşte 2024 öğretmen atama takvimi ve tüm detaylar...

Bakan Yusuf Tekin'den öğretmen atama açıklaması!

1 MAYIS HAFTASINDA BELLİ OLACAK

Türkiye'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşadığı günlerde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Meclis Tören Salonu'nda düzenlenen resepsiyona katılan Bakan Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öğretmen atamalarında önümüzdeki hafta sayı netleşir." dedi.

FAZLA UZAMAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısı sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelerek atamaların çok uzamayacağını belirtmişti. Erdoğan, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız. Ancak şu an rakam vermek doğru olmaz, Milli Eğitim Bakanımız konuyu çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

EN SON YAPILAN ATAMA KADROLARI

Son olarak geçen yılın mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

2023 YILINDA YAPILAN 45 BİN ATAMANIN KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

SIRA NO ALAN ADI KONTENJAN
SAYISI
1 Adalet 45
2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3
3 Almanca 250
4 Arapça 440
5 Beden Eğitimi 1,100
6 Bilişim Teknolojileri 217
7 Biyoloji 450
8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 21
9 Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 7
10 Coğrafya 750
11 Çince 1
12 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 60
13 Denizcilik / Gemi Yönetimi 14
14 Denizcilik / Gemi Elektroniği 1
15 Denizcilik / Gemi Makineleri 4
16 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 2,604
17 El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 89
18 El Sanatları Teknolojisi / Nakış 22
19 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 238
20 Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 150
21 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 38
22 Felsefe 401
23 Fen Bilimleri 2,064
24 Fizik 787
25 Fransızca 13
26 Gazetecilik 3
27 Geleneksel Türk Sanatları 3
28 Gemi Yapımı / Gemi İnşa 2
29 Gemi Yapımı / Yat İnşa 4
30 Gıda Teknolojisi 21
31 Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 48
32 Görsel Sanatlar 602
33 Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf 3
34 Grafik ve Fotoğraf / Grafik 20
35 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler 3
36 Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 7
37 Harita-Tapu-Kadastro / Tapu 1
38 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 88
39 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 27
40 Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 13
41 İlköğretim Matematik 2,656
42 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 430
43 İngilizce 2,433
44 İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 8
45 İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 3
46 İspanyolca 1
47 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 4
48 Kimya / Kimya Teknolojisi 552
49 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence Hizmetleri 3

16,704
SIRA NO ALAN ADI KONTENJAN
SAYISI
50 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 30
51 Kuyumculuk Teknolojisi 3
52 Laboratuvar Hizmetleri 6
53 Maden Teknolojisi 3
54 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 2
55 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 9
56 Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 47
57 Matbaa / Matbaa Teknolojisi 23
58 Matematik 2,317
59 Metal Teknolojisi 65
60 Metalurji Teknolojisi 3
61 Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 92
62 Motorlu Araçlar Teknolojisi 156
63 Muhasebe ve Finansman 3
64 Müzik 637
65 Müzik Aletleri Yapımı 1
66 Okul Öncesi 3,269
67 Özel Eğitim 2,306
68 Plastik Teknolojisi 12
69 Psikoloji 2
70 Radyo-Televizyon 7
71 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 6
72 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat 2
73 Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik 4
74 Rehberlik 3,604
75 Rusça 8
76 Sağlık / Sağlık Hizmetleri 59
77 Sağlık Bilgisi 21
78 Sanat Tarihi 10
79 Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar 15
80 Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon 3
81 Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar 4
82 Seramik ve Cam Teknolojisi 3
83 Sınıf Öğretmenliği 7,878
84 Sosyal Bilgiler 1,204
85 Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj 16
86 Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri 34
87 Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri 6
88 Tarih 1,408
89 Teknoloji ve Tasarım 30
90 Tekstil Teknolojisi / Tekstil 10
91 Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye 6
92 Tekstil Teknolojisi / Trikotaj 1
93 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 51
94 Türk Dili ve Edebiyatı 1,839
95 Türkçe 2,341
96 Uçak Bakım / Uçak Elektroniği 150
97 Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor 150
98 Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 50
99 Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık 10
100 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 35
101 Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 15
102 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 30
103 Yiyecek İçecek Hizmetleri 300
GENEL TOPLAM 45,000

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