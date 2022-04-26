YDS sonuçları ne zaman açıklandı mı? 📢YDS sonuçlarına nereden bakılır? 2022 ÖSYM YDS sonucu sorgulama ekranı!

YDS sonuçları ile ilgili açıklama yapan ÖSYM sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Duyurunun üzerine sınava giren binlerce vatandaş 'YDS sonuçları açıklandı mı?' Sorusunu araştırmaya başladı. Peki YDS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 ÖSYM YDS sonuçlarına ilişkin detaylar takvim.com.tr'de...
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM DUYURDU
"10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."
ÖSYM SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
SONUÇLARA DAİR
İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.