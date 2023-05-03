YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI! sonuc.osym.gov.tr ÖSYM sonuç sayfası! YDS puanı kaç yıl geçerli?

YDS sonuç sorgulama ekranı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na katılan adaylar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. 2023 YDS/1 sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Nisan'da gerçekleştirilmişti.
Son dakika... Adaylar tarafından sıkça araştırılan ''YDS sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt geldi. ÖSYM YDS/1 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
YDS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
YDS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ÖSYM Başkanlığı, Akademik kadrolara başvuruda bulunmak isteyen adaylar için YDS puanının süresiz geçerli olacağını ilan etmiştir. Ancak bu uygulama üniversiteden üniversiteye farklılık göstermektedir. Bu nedenle adayların başvuru yapacakları üniversitelerin ilgili duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.
Dil tazminatı için YDS geçerlilik süresi ise 5 yıldır.
YDS'de yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıl olup bu süre sonunda sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır.