YDS SONUÇ SORGULAMA EKRANI! sonuc.osym.gov.tr ÖSYM sonuç sayfası! YDS puanı kaç yıl geçerli?

YDS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

ÖSYM Başkanlığı, Akademik kadrolara başvuruda bulunmak isteyen adaylar için YDS puanının süresiz geçerli olacağını ilan etmiştir. Ancak bu uygulama üniversiteden üniversiteye farklılık göstermektedir. Bu nedenle adayların başvuru yapacakları üniversitelerin ilgili duyurularını takip etmeleri gerekmektedir.

Dil tazminatı için YDS geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

YDS'de yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıl olup bu süre sonunda sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır.