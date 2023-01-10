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    • Eğitim
    • 10.01.2023 13:59
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    • 10.01.2023 14:02
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    YDS sınavı ne zaman? ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023! YDS başvuruları hangi tarihte başlayacak, ücreti ne kadar, kaç TL?

    2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Ancak YKS sınavlarının seçim tarihiyle denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti. Peki YDS sınavı ne zaman? YDS başvuruları hangi tarihte başlayacak, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte adayların tüm merakla araştırdığı soruların yanıtları...

    YDS sınavı ne zaman?

    Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yılda 2 kez Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenleniyor. Geçerlilik süresi 5 yıl olan YDS sınavının 2023 yılında uygulanacağı tarihler belli oldu mu merak ediliyor. İşte detaylar...

    YDS NE ZAMAN, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?

    ÖSYM 2023 sınav takvimi henüz yayımlanmadığından YDS sınavlarının da ne zaman uygulanacağı ve başvuruların hangi tarihte başlayacağı henüz bilinmiyor. Gelişmeler oldukta haberimizde yer verilecektir.

    2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

    2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuş fakat YKS sınavlarının seçim tarihiyle denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.

    ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz bitirmediği için önümüzdeki yılın sınav takvimi henüz belli olmadı. Fakat 2023 yılı e-YDS ve TR-YÖS sınavları için tarihler belirlendi.

    Buna göre; 2023 ÖSYM sınav takvimine göre e-YDS 28 Ocak 2023, TR-YÖS sınavı ise 29 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak.

        YDS'DE KAÇ SORU SORULMAKTADIR?

        YDS sınavında 80 soru sorulmaktadır.

        YDS SINAVINDA YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

        YDS sınavında yanlış doğruyu götürmemektedir.

        YDS SINAVI KAÇ DAKİKADIR?

        YDS sınavı 180 dakikadan oluşmaktadır.

        YDS VE e-YDS SINAV ÜCRETLERİ NE KADAR?

        e-YDS ücreti 2022 yılında 360 TL olarak belirlenmiştir ancak 2023 yılında ne kadar olacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmamıştır. YDS ücreti 2022 yılında 185 TL olarak belirlenmiştir ancak 2023 yılında ne kadar olacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmamıştır.
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        Haberler Eğitim YDS sınavı ne zaman? ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023! YDS başvuruları hangi tarihte başlayacak, ücreti ne kadar, kaç TL?
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