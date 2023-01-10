YDS sınavı ne zaman? ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023! YDS başvuruları hangi tarihte başlayacak, ücreti ne kadar, kaç TL?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yılda 2 kez Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenleniyor. Geçerlilik süresi 5 yıl olan YDS sınavının 2023 yılında uygulanacağı tarihler belli oldu mu merak ediliyor. İşte detaylar...
YDS NE ZAMAN, BAŞVURULAR BAŞLADI MI?
ÖSYM 2023 sınav takvimi henüz yayımlanmadığından YDS sınavlarının da ne zaman uygulanacağı ve başvuruların hangi tarihte başlayacağı henüz bilinmiyor. Gelişmeler oldukta haberimizde yer verilecektir.
2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?
2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuş fakat YKS sınavlarının seçim tarihiyle denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.
ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz bitirmediği için önümüzdeki yılın sınav takvimi henüz belli olmadı. Fakat 2023 yılı e-YDS ve TR-YÖS sınavları için tarihler belirlendi.
Buna göre; 2023 ÖSYM sınav takvimine göre e-YDS 28 Ocak 2023, TR-YÖS sınavı ise 29 Ocak 2023 tarihlerinde yapılacak.