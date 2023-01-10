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    • Haberler
    • 10.01.2023 15:48
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    • 10.01.2023 15:48
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    2023 Takdir Teşekkür hesaplama ekranı: Takdir teşekkür hesaplama 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıflar için nasıl yapılır? Karne notu öğrenme!

    1. dönemin sonuna yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve velisi Takdir teşekkür hesaplama 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıflar için nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırır oldu. Çocuklarının birinci dönem derslerinden sonra başarılı bir ortalama ile geçip geçmeyeceğini merak eden veliler E-Okul üzerinden takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı hakkında bilgi edinmek istiyor. Takdir ve teşekkür belgesinin alınıp alınmayacağı, neye göre nasıl hesaplanacağına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    2023 Takdir Teşekkür hesaplama ekranı!

    Takdir teşekkür hesaplama 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıflar için nasıl yapılır? E-Okul üzerinden takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Peki, Takdir teşekkür hesaplama 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıflar için nasıl yapılır? Karne notu nasıl hesaplanır? İşte detaylar!

    2023 TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL HESAPLANIR?

    Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

    a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

    b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

    c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.

    NOT ORTALAMASI 50'NİN ALTINDA OLANLAR BELGE ALAMAZ

    Herhangi bir dersten not ortalaması 50'nin altında olduğunda o ders başarısız olarak sayılıyor. Bir dersten 50'nin altında notu olan yani zayıfı olan öğrencilere, Takdir ve Teşekkür belgesi verilmiyor.

        KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

        Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

        Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır.

        Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar.

        Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler.

        Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

        E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

        E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır.

        E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık mümkün gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E-Okul ekranı açık kalmaktadır.
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        Haberler Haberler 2023 Takdir Teşekkür hesaplama ekranı: Takdir teşekkür hesaplama 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıflar için nasıl yapılır? Karne notu öğrenme!
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