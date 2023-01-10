2023 Takdir Teşekkür hesaplama ekranı: Takdir teşekkür hesaplama 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıflar için nasıl yapılır? Karne notu öğrenme!

Takdir teşekkür hesaplama 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıflar için nasıl yapılır? E-Okul üzerinden takdir teşekkür belgesi hesaplama ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Peki, Takdir teşekkür hesaplama 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ve 12. sınıflar için nasıl yapılır? Karne notu nasıl hesaplanır? İşte detaylar!
2023 TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ NASIL HESAPLANIR?
Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;
a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,
b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,
c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirir.
NOT ORTALAMASI 50'NİN ALTINDA OLANLAR BELGE ALAMAZ
Herhangi bir dersten not ortalaması 50'nin altında olduğunda o ders başarısız olarak sayılıyor. Bir dersten 50'nin altında notu olan yani zayıfı olan öğrencilere, Takdir ve Teşekkür belgesi verilmiyor.