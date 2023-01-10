15 tatil ne zaman başlayacak? 2023 MEB TATİL TAKVİMİ VE LİSTESİ! Okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatil hangi tarihte?

Öğrencilerde tatil heyecanı başladı. Yarıyıl tatili için geri sayım devam ediyor. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak? 2023 MEB TATİL TAKVİMİ yayımlandı mı? Okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatil hangi tarihte? İşte yanıtları...