Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 10.01.2023 10:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.01.2023 11:07
    ABONE OL

    15 tatil ne zaman başlayacak? 2023 MEB TATİL TAKVİMİ VE LİSTESİ! Okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatil hangi tarihte?

    Ocak ayında olduğumuz şu günlerde milyonlarca öğrenci ve velisi sömest olarak da bilinen 15 tatilin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İnternet arama motorlarında 2023 MEB tatil takvimi sorgulanıyor. Peki Okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatil hangi tarihte? 15 tatil ne zaman, kaç gün kaldı?

    15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Öğrencilerde tatil heyecanı başladı. Yarıyıl tatili için geri sayım devam ediyor. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak? 2023 MEB TATİL TAKVİMİ yayımlandı mı? Okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatil hangi tarihte? İşte yanıtları...

    15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayıp 3 Şubat'ta sona erecek.

    İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

    Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

    OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

    MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

    Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
    erecektir.

        Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

        2023 RESMİ VE DİNİ TATİL GÜNLERİ

        Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

        Ramazan Bayramı 21-23 Nisan 2023 (Ara tatile denk geliyor)

        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

        Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz

        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Karadeniz’de doğal gaz rezervi açıklanandan büyük
        Haberler Eğitim 15 tatil ne zaman başlayacak? 2023 MEB TATİL TAKVİMİ VE LİSTESİ! Okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatil hangi tarihte?
            SON DAKİKA