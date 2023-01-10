15 tatil ne zaman başlayacak? 2023 MEB TATİL TAKVİMİ VE LİSTESİ! Okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatil hangi tarihte?

Öğrencilerde tatil heyecanı başladı. Yarıyıl tatili için geri sayım devam ediyor. Peki 15 tatil ne zaman başlayacak? 2023 MEB TATİL TAKVİMİ yayımlandı mı? Okullar ne zaman kapanacak, yarıyıl tatil hangi tarihte? İşte yanıtları...
15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili 23 Ocak'ta başlayıp 3 Şubat'ta sona erecek.
İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona
erecektir.