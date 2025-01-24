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AUZEF DD- DC ile geçilir mi sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. DD ile geçilir mi sorusunun yanıtı ise değişkenlik gösteriyor. Peki, auzef dd-dc geçer mi? AUZEF DD notu geçiyor mu? İşte merak edilenler...

(Takvim Foto Arşiv) DD DC İLE GEÇİLİR Mİ? DD, üniversite bazlı puanlama sistemine göre değişiklik göstermektedir. Bazı üniversitelerde DC+ ile şartlı geçiş mümkünken, bazı üniversiteler ise şartlı geçiş puanını DD+ olarak belirleyebilmektedir. Dolayısıyla bu durum üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilmektedir.