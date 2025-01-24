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AUZEF dd-dc geçer mi? AUZEF DD notu geçiyor mu?

DD- DC ile geçilir mi sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. DD ile geçilir mi sorusunun yanıtı ise değişkenlik gösteriyor. Peki, auzef dd-dc geçer mi? AUZEF DD notu geçiyor mu? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 15:31 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 15:31
AUZEF dd-dc geçer mi? AUZEF DD notu geçiyor mu?

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    AUZEF DD- DC ile geçilir mi sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. DD ile geçilir mi sorusunun yanıtı ise değişkenlik gösteriyor. Peki, auzef dd-dc geçer mi? AUZEF DD notu geçiyor mu? İşte merak edilenler...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    DD DC İLE GEÇİLİR Mİ?

    DD, üniversite bazlı puanlama sistemine göre değişiklik göstermektedir. Bazı üniversitelerde DC+ ile şartlı geçiş mümkünken, bazı üniversiteler ise şartlı geçiş puanını DD+ olarak belirleyebilmektedir. Dolayısıyla bu durum üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilmektedir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    DD DC harf notu karşılığı nedir?

    DD harf notu, çan eğrisi gibi puanlama sistemleri dolayısıyla üniversitelere göre farklılık gösterebilmektedir. Dolayısıyla DD harf notu için net bir puan belirlenememektedir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AUZEF dd-dc geçer mi?

    Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak tamamlamış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO'sunun en az 2.00 olması şarttır, adaylar ilgili derslerin sınavına tekrar girerek notlarını yükseltebilir.

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