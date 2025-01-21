2025 ATA AÖF bütünleme sınav takvimi | AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim yılı güz dönemi bütünleme sınavlarının tarihi açıklandı. Öğrenciler için önemli olan bu tarihler, sınavın nasıl yapılacağı ve giriş belgelerinin nasıl temin edileceği gibi ayrıntılar da duyuruldu.