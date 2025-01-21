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2025 ATA AÖF bütünleme sınav takvimi | AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi final sınavlarının ardından gözler şimdi bütünleme sınavlarının tarihine çevrildi. Öğrencilerin başarılı olabilmek için bir fırsat daha bulacakları bu sınavlar geçtiğimiz günlerde duyurulan ATA AÖF sınav takvimi doğrultusunda Şubat ayında yapılacak.

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Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 10:05 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 10:11
2025 ATA AÖF bütünleme sınav takvimi | AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

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    Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim yılı güz dönemi bütünleme sınavlarının tarihi açıklandı. Öğrenciler için önemli olan bu tarihler, sınavın nasıl yapılacağı ve giriş belgelerinin nasıl temin edileceği gibi ayrıntılar da duyuruldu.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Bütünleme Sınavları Ne Zaman?

    ATA AÖF bütünleme sınavları, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek sınavlar, üç farklı oturumda yapılacak. Sınav saatleri ise şu şekilde düzenlendi:

    Birinci oturum: 09:30

    İkinci oturum: 14:00

    Üçüncü oturum: 15:00

    Öğrencilerin bu tarihlerde ve saatlerde sınavlarına katılmaları gerekecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    ATA AÖF Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

    Bütünleme sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerini internet üzerinden temin edebilecek. ATA AÖF sınav giriş belgesi, obs.atauni.edu.tr adresinden alınabilecek. Öğrenciler, bu sayfada yer alan duyurular kısmına girerek giriş belgelerini edinebilirler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Giriş belgesiyle birlikte öğrenciler, sınavın yapılacağı okulun adı, açık adresi, sınav salonu, sıra numarası ve sınav kuralları gibi önemli bilgilere de ulaşabilecekler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Sonuçlar ve Duyurular

    ATA AÖF öğrencilerinin sınav öncesi gerekli tüm bilgilere obs.atauni.edu.tr üzerinden ulaşmaları önemlidir. Bu sayede sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmasının önüne geçilebilir.

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