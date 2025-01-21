2025 ATA AÖF bütünleme sınav takvimi | AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ATA AÖF) 2024-2025 eğitim yılı güz dönemi bütünleme sınavlarının tarihi açıklandı. Öğrenciler için önemli olan bu tarihler, sınavın nasıl yapılacağı ve giriş belgelerinin nasıl temin edileceği gibi ayrıntılar da duyuruldu.
(Takvim Foto Arşiv)
Bütünleme Sınavları Ne Zaman?
ATA AÖF bütünleme sınavları, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İki gün sürecek sınavlar, üç farklı oturumda yapılacak. Sınav saatleri ise şu şekilde düzenlendi:
Birinci oturum: 09:30
İkinci oturum: 14:00
Üçüncü oturum: 15:00
Öğrencilerin bu tarihlerde ve saatlerde sınavlarına katılmaları gerekecek.
(Takvim Foto Arşiv)
ATA AÖF Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?
Bütünleme sınavlarına katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerini internet üzerinden temin edebilecek. ATA AÖF sınav giriş belgesi, obs.atauni.edu.tr adresinden alınabilecek. Öğrenciler, bu sayfada yer alan duyurular kısmına girerek giriş belgelerini edinebilirler.