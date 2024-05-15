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BİLSEM sınav yeri, bina ve sınav salonu nasıl öğrenilir? Bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? e-Okul BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2024!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sürecinde önemli bir aşama daha geride bırakıldı. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri, ön değerlendirme aşamasını başarıyla tamamlayarak ikinci aşamaya geçtiler. Şimdi ise merakla beklenen haber geldi. 2024 BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı giriş belgeleri bugün yayımlanacak.

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Giriş Tarihi 15 Mayıs 2024, 14:43 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 14:44
BİLSEM sınav yeri, bina ve sınav salonu nasıl öğrenilir? Bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? e-Okul BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2024!

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) süreci, ilkokul öğrencileri için devam ediyor. Ön değerlendirme aşamasını başarıyla geçen öğrenciler, şimdi heyecanla ikinci aşama olan bireysel değerlendirme sınavını bekliyorlar. Peki, bu önemli aşama ne zaman gerçekleşecek ve öğrencilerin beklediği sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri, 15 Mayıs tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek. Kayıt işlemleri, 05-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

BİLSEM SINAV YERLERİ ÖĞRENME E-OKUL EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

BİLSEM bireysel değerlendirme sınavı da 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında olacak. Sonuçlar ise 31 Temmuz günü öğrencilere duyurulacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış adıdır. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli kişilerin eğitimindeki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel kişilerin bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak eğitim veren özel eğitim kurallarıdır.

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