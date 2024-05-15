BİLSEM sınav yeri, bina ve sınav salonu nasıl öğrenilir? Bireysel değerlendirme sınavı ne zaman? e-Okul BİLSEM SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2024!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) süreci, ilkokul öğrencileri için devam ediyor. Ön değerlendirme aşamasını başarıyla geçen öğrenciler, şimdi heyecanla ikinci aşama olan bireysel değerlendirme sınavını bekliyorlar. Peki, bu önemli aşama ne zaman gerçekleşecek ve öğrencilerin beklediği sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?
BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgeleri, 15 Mayıs tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek. Kayıt işlemleri, 05-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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