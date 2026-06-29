Yaz okulu ücretleri cep yakıyor! Fiyatlar 67 bin TL'yi aştı

Yurt dışı yaz okullarının eğitim ücretleri bin ila 3 bin euro arasında değişirken, toplam maliyet konaklama ve diğer giderlerle artıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrenciler için ücretsiz spor ve sanat yaz okulları düzenliyor.

Özel kurumlarda spor, sanat ve dil kurslarının fiyatları büyük farklılık gösteriyor ve 3 bin TL'den başlayıp 67 bin 275 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Okullarda yaz tatilinin başlamasıyla birlikte veliler, çocuklarını hem eğlendirecek hem de gelişimlerine katkı sağlayacak yaz okulu ve kurs arayışına girdi. Spor, sanat, yabancı dil, kodlama ve bilim atölyeleri bu yıl da en çok tercih edilen programlar arasında yer alırken, fiyatlar kurumun sunduğu imkanlara, eğitimin süresine ve içeriğine göre büyük farklılık gösteriyor.

Veliler, çocuklarını eğlendirecek ve gelişimlerine katkı sağlayacak yaz okulları ve kurslar arayışına girdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Kurs/Program En düşük En yüksek Spor kursları 3.000 TL 12.000 TL Yoğun spor kampları 7.000 TL 27.500 TL Tam gün yaz okulu 15.000 TL 67.275 TL Resim, tiyatro, müzik 3.000 TL 9.000 TL Tam gün sanat kursu 8.000 TL 25.000 TL Dans kursları 3.000 TL 10.000 TL Dil kursları 4.500 TL 35.000 TL Robotik kodlama/STEM 6.000 TL 15.000 TL Satranç, yaratıcı drama 1.800 TL 7.000 TL Yurt dışı yaz okulları 1.000 TL 3.000 TL

Özel kurumlarda fiyatlar oldukça geniş bir aralıkta seyrediyor. Haftalık grup spor kursları ortalama 3 bin ile 12 bin lira arasında değişirken, tam gün yaz spor kamplarında ücretler 7 bin lira ile 27 bin 500 lira arasında değişiyor. Tam gün hizmet veren yaz okullarında ise dört haftalık program ücreti 15 bin liradan başlarken, 67 bin 275 liraya kadar yükseliyor. Sanat eğitimleri de velilerin en çok tercih ettiği alanlardan biri. Resim, seramik, drama, tiyatro ve müzik atölyelerinde haftalık grup eğitimleri 3 bin liradan kapıyı açıyor, tam gün sanat programlarında da ücretler 25 bin lirayı buluyor.