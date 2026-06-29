Yaz okulu ücretleri cep yakıyor! Fiyatlar 67 bin TL'yi aştı
Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte veliler, çocuklarının verimli vakit geçirmesi için yaz okullarına ve kurslara yöneldi. Bir aylık ücret bin 800 liradan başlarken, 67 bin 275 bin liraya kadar çıktı
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- Veliler, çocuklarını eğlendirecek ve gelişimlerine katkı sağlayacak yaz okulları ve kurslar arayışına girdi.
- Özel kurumlarda spor, sanat ve dil kurslarının fiyatları büyük farklılık gösteriyor ve 3 bin TL'den başlayıp 67 bin 275 TL'ye kadar çıkabiliyor.
- Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrenciler için ücretsiz spor ve sanat yaz okulları düzenliyor.
- Robotik kodlama ve teknoloji odaklı eğitimler, özellikle ortaokul ve lise öğrencileri arasında popülerlik kazanıyor.
- Yurt dışı yaz okullarının eğitim ücretleri bin ila 3 bin euro arasında değişirken, toplam maliyet konaklama ve diğer giderlerle artıyor.
Okullarda yaz tatilinin başlamasıyla birlikte veliler, çocuklarını hem eğlendirecek hem de gelişimlerine katkı sağlayacak yaz okulu ve kurs arayışına girdi. Spor, sanat, yabancı dil, kodlama ve bilim atölyeleri bu yıl da en çok tercih edilen programlar arasında yer alırken, fiyatlar kurumun sunduğu imkanlara, eğitimin süresine ve içeriğine göre büyük farklılık gösteriyor.
SPORA 3 BİN LİRA
Özel kurumlarda fiyatlar oldukça geniş bir aralıkta seyrediyor. Haftalık grup spor kursları ortalama 3 bin ile 12 bin lira arasında değişirken, tam gün yaz spor kamplarında ücretler 7 bin lira ile 27 bin 500 lira arasında değişiyor. Tam gün hizmet veren yaz okullarında ise dört haftalık program ücreti 15 bin liradan başlarken, 67 bin 275 liraya kadar yükseliyor. Sanat eğitimleri de velilerin en çok tercih ettiği alanlardan biri. Resim, seramik, drama, tiyatro ve müzik atölyelerinde haftalık grup eğitimleri 3 bin liradan kapıyı açıyor, tam gün sanat programlarında da ücretler 25 bin lirayı buluyor.
KURS FATURASI (1 AYLIK)
|Kurs/Program
|En düşük
|En yüksek
|Spor kursları
|3.000 TL
|12.000 TL
|Yoğun spor kampları
|7.000 TL
|27.500 TL
|Tam gün yaz okulu
|15.000 TL
|67.275 TL
|Resim, tiyatro, müzik
|3.000 TL
|9.000 TL
|Tam gün sanat kursu
|8.000 TL
|25.000 TL
|Dans kursları
|3.000 TL
|10.000 TL
|Dil kursları
|4.500 TL
|35.000 TL
|Robotik kodlama/STEM
|6.000 TL
|15.000 TL
|Satranç, yaratıcı drama
|1.800 TL
|7.000 TL
|Yurt dışı yaz okulları
|1.000 TL
|3.000 TL
ÜCRETSİZ EĞİTİM MÜMKÜN
En ekonomik seçenekler ise devletin sunduğu ücretsiz programlar oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokul 2. sınıftan itibaren öğrenciler için spor, müzik, görsel sanatlar ve bilişim alanlarında ücretsiz yaz okulları açıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı da 3-18 yaş arasındaki çocuklar için futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, cimnastik, atletizm ve daha birçok branşta ücretsiz spor okulları düzenliyor.
ROBOTİK KODLAMA REVAÇTA
Son yıllarda teknoloji odaklı eğitimler de öne çıkıyor. Robotik kodlama, yapay zekâ, yazılım geliştirme, STEM, 3D tasarım ve elektronik atölyeleri özellikle ortaokul ve lise öğrencileri tarafından tercih ediliyor. Bu programlarda haftalık ücretler 6 bin liradan başlayıp yoğun eğitimlerde 15 bin liraya kadar çıkabiliyor.
YURT DIŞI MALİYETİ
■ YABANCI dil kursları da yaz döneminin gözde seçenekleri arasında bulunuyor. Yoğun İngilizce programları ortalama 4 bin 500 ile 12 bin lira arasında değişirken, aylık programlarda fiyatlar 55 bin liraya kadar çıkabiliyor. Yurt dışı yaz okullarında ise yalnızca eğitim ücretleri yaklaşık bin ila 3 bin euro arasında değişiyor. Konaklama, uçak bileti ve diğer giderler eklendiğinde toplam maliyet çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor.
Dilek Demir Takvim.com.tr Eğitim