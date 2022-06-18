Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kurs başvuruları uzatıldı mı? e-kurs meb gov.tr: DYK başvuruları nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son dakika DYK hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ''2022 Yaz Okulu ve 2022 Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kurum Kurs Talep İşlemleri, İlçe Onay İşlemleri, Öğretmen Başvuruları ve Öğrenci Başvurularının süresi 24.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.'' denildi. Peki Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kurs başvuruları uzatıldı mı? DYK başvuruları nasıl yapılır? Öğretmen-öğrenci başvuru ekranı e-kurs meb gov.tr...