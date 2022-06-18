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    • Eğitim
    • 18.06.2022 11:48
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    • 18.06.2022 11:48
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    Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kurs başvuruları uzatıldı mı? e-kurs meb gov.tr: DYK başvuruları nasıl yapılır?

    Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kurs başvuruları uzatıldı mı? DYK başvuruları nasıl yapılır? soruları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB tarafından her yıl düzenlenen Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nın başvuruları hakkında yeni bir açıklama geldi. MEB'in resmi sitesi üzerinden duyuru yayımlandı. Buna göre Öğretmen-öğrenci Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kurs başvuruları uzatıldı. İşte yeni tarih ve diğer detaylar...

    YAZ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURS BAŞVURULARI

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son dakika DYK hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ''2022 Yaz Okulu ve 2022 Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kurum Kurs Talep İşlemleri, İlçe Onay İşlemleri, Öğretmen Başvuruları ve Öğrenci Başvurularının süresi 24.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.'' denildi. Peki Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kurs başvuruları uzatıldı mı? DYK başvuruları nasıl yapılır? Öğretmen-öğrenci başvuru ekranı e-kurs meb gov.tr...

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusu şöyle;

    ''2022 Yaz Okulu ve 2022 Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kurum Kurs Talep İşlemleri, İlçe Onay İşlemleri, Öğretmen Başvuruları ve Öğrenci Başvurularının süresi 24.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.''

    2022 YAZ KURSLARI İŞ TAKVİMİ

    Kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması : 06-10 Haziran 2022

    Öğretmen başvurularının alınması : 11-14 Haziran 2022

    Öğrenci başvurularının alınması : 15-18 Haziran 2022

    Kurs sınıflarının oluşturulması : 19-23 Haziran 2022

    Kursların Başlaması : 4 Temmuz 2022

    Kursların Tamamlanması : 28 Ağustos 2022

    DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI KILAVUZU YAYINLANDI

    Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kılavuzunu buradan indirebilirsiniz.
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    Haberler Eğitim Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kurs başvuruları uzatıldı mı? e-kurs meb gov.tr: DYK başvuruları nasıl yapılır?
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