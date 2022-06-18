Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kurs başvuruları uzatıldı mı? e-kurs meb gov.tr: DYK başvuruları nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından son dakika DYK hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ''2022 Yaz Okulu ve 2022 Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kurum Kurs Talep İşlemleri, İlçe Onay İşlemleri, Öğretmen Başvuruları ve Öğrenci Başvurularının süresi 24.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.'' denildi. Peki Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kurs başvuruları uzatıldı mı? DYK başvuruları nasıl yapılır? Öğretmen-öğrenci başvuru ekranı e-kurs meb gov.tr...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurusu şöyle;
''2022 Yaz Okulu ve 2022 Yaz Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kurum Kurs Talep İşlemleri, İlçe Onay İşlemleri, Öğretmen Başvuruları ve Öğrenci Başvurularının süresi 24.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.''
2022 YAZ KURSLARI İŞ TAKVİMİ
Kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması : 06-10 Haziran 2022
Öğretmen başvurularının alınması : 11-14 Haziran 2022
Öğrenci başvurularının alınması : 15-18 Haziran 2022
Kurs sınıflarının oluşturulması : 19-23 Haziran 2022
Kursların Başlaması : 4 Temmuz 2022
Kursların Tamamlanması : 28 Ağustos 2022
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI KILAVUZU YAYINLANDI
Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kılavuzunu buradan indirebilirsiniz.