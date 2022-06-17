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    • Eğitim
    • 17.06.2022 23:30
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    • 17.06.2022 23:30
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    2022 TYT sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinde! YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav sonuçları sorgulama!

    YKS'nin 1. oturumu TYT 18 Haziran 2022 tarihinde Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak. TYT oturumuna katılan milyonlarca genç aday sınav sonrası sonuçlar için gözlerini sonuc.osym.gov.tr adresine çevirmeye başlayacak. ÖSYM tarafından düzenlenen üniversite sınavının sonuçları yine ÖSYM ile ilan edilecek. Peki YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2022 TYT sonuçları sonuc.osym.gov.tr...

    YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2022 TYT sonuçları sonuc.osym.gov.tr! YKS için nefesler tutuldu. Hayalindeki üniversiteye ve bölüme yerleşmek isteyen adaylar Cumartesi günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılacak. Ardından da Pazar günü Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılım gösterecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS'ye bu yıl 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu duyurdu. Sınav sonrası sonuçlar merak edilecek. Peki YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav sonuçları sorgulama linki haberimizde...

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

    2022 YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

    TYT AYT YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    YKS sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz seneler baz alındığında YKS soru ve cevap anahtarının sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra açıklanması bekleniyor. YKS soru ve cevapları açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

    YKS'DE BARAJ VAR MI?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS, ön lisans ve lisans programları tercihlerinde 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı.

        18-19 HAZİRAN İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada;

        Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

        Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

        YKS SINAV GÜNÜ 18-19 HAZİRAN ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        EGO Genel Müdürlüğü bu yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı'ndan (LGS) sonra 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için de öğrenci, veliler ve görevli eğitmenlerin sınav alanlarına gidiş gelişlerini kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz toplu ulaşım hizmeti verecek.

        EGO Genel Müdürlüğü, YKS'ye girecek adayların mağdur olmamaları amacıyla ANKARAY, Metro ve Teleferik başta olmak üzere 51 güzergâhta 202 adet ilave otobüs servisi ile ücretsiz toplu ulaşım sağlayacak. YKS'ye katılacak öğrenciler, EGO'ya ait toplu taşıma araçlarından sınav giriş belgelerini göstermeleri şartıyla ücretsiz yararlanabilecek. Veliler ve görevli öğretmenler de sınav gününde toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabilecek.
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        Haberler Eğitim 2022 TYT sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresinde! YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav sonuçları sorgulama!
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