2022 TYT sonuçları sonuc.osym.gov.tr! YKS için nefesler tutuldu. Hayalindeki üniversiteye ve bölüme yerleşmek isteyen adaylar Cumartesi günü Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılacak. Ardından da Pazar günü Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılım gösterecek. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS'ye bu yıl 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğunu duyurdu. Sınav sonrası sonuçlar merak edilecek. Peki YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav sonuçları sorgulama linki haberimizde...
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.
2022 YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.
TYT AYT YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
YKS sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz seneler baz alındığında YKS soru ve cevap anahtarının sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra açıklanması bekleniyor. YKS soru ve cevapları açıklandığında haberimizde yer alacaktır.
YKS'DE BARAJ VAR MI?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS, ön lisans ve lisans programları tercihlerinde 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı.