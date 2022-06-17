TYT AYT YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz seneler baz alındığında YKS soru ve cevap anahtarının sınav günü ya da sınavdan bir gün sonra açıklanması bekleniyor. YKS soru ve cevapları açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

YKS'DE BARAJ VAR MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS, ön lisans ve lisans programları tercihlerinde 150 ve 180 olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) baraj puanları uygulaması kaldırıldı.