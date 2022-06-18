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    • Haberler
    • 18.06.2022 07:12
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    • 18.06.2022 07:12
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    Eski kimlikle ve ehliyetle üniversite sınavına girilir mi? YKS'de kalem ve silgi verilecek mi? Araba anahtarı, kol saati, piercing, makyajla sınava girilir mi?

    Eski kimlikle ve ehliyetle üniversite sınavına girilir mi? Sorusu sınava girecek adaylar tarafından merak edilmeye başlandı. Milyonlarca öğrencinin giriş yapacağı YKS sınavı için sayılı saatler kaldı. Cumartesi ve pazar günü gerçekleşecek olan oturumlara katılım gösterecek binlerce aday, yanlarında bulundurmamaları gereken eşyalar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda, Araba anahtarı, kol saati ile sınava girilir mi? Sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. ÖSYM tarafından 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavının ayrıntıları açıklandı. Peki, YKS sınavında hangi eşyalar yasak? YKS'de kalem ve silgi verilecek mi? Eski kimlikle ve ehliyetle üniversite sınavına girilir mi? Araba anahtarı, kol saati ile sınava girilir mi?

    takvim.com.tr
    YKS’de kalem ve silgi verilecek mi?

    YKS sınavı hakkında aramalar hız kazandı. 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında, Cumartesi ve Pazar günü iki oturum gerçekleştirilecek sınavlar son bulacak. İyi bir üniversite hayali kuran öğrenciler, sınava girecekleri okulda bir terslik ile karşılaşmak istemiyor. Bu doğrultuda, YKS'de kalem ve silgi verilecek mi? sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. ÖSYM tarafından 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavının ayrıntıları açıklandı. Peki, YKS'de kalem ve silgi verilecek mi? Eski kimlikle ve ehliyetle üniversite sınavına girilir mi? Araba anahtarı, kol saati ile sınava girilir mi? İşte merak edilenler...

    YKS'DE KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?

    Adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanır. Adayların sınava kalem, silgi, kalemtıraş ve peçeteyle girmelerine izin verilmez. Bu şekilde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

    Adaylar, sınava üzerinde etiket bulunmayan şeffaf pet şişe içinde su getirebilirler.

    YKS'YE GİRERKEN YENİ KİMLİK KARTI ŞART MI?

    Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir. Fotoğrafın üzerinde soğuk damga ve son 6 ayda çekilmiş fotoğraflı kimlik belgeleri kabul edilir.

        ESKİ KİMLİK İLE SINAVA GİRİLİR Mİ 2022?

        Eski kimlik ile sınava girilebilir fakat kimlik belgesi üzerindeki fotoğraf eski yıllara ait ise bu kimlik belgesinin de geçerli olmayacağını göz önünde tutulmalıdır.

        2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavının ayrıntıları açıklandı.

        Sınav 18 - 19 Haziran tarihlerinde üç oturumda gerçekleşecek. Giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan sınava girilmeyecek.

        ARABA ANAHTARI, KOL SAATİ İLE SINAVA GİRİLİR Mİ?

        Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına; Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla, Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

        (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, bu kılavuzun "ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).


        Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak olup, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür araç gereç ve eşyaları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Görevlilerin tutanakları yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine ve ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.

        YKS'YE KİMLER GİREBİLİR?

        2022-YKS'ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

        2021-2022 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

        Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

        Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

        Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

            Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye'deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

            Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.
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            Haberler Haberler Eski kimlikle ve ehliyetle üniversite sınavına girilir mi? YKS'de kalem ve silgi verilecek mi? Araba anahtarı, kol saati, piercing, makyajla sınava girilir mi?
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