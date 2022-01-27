Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman, hangi tarihte bitecek? 2022 MEB takvimi! 2. dönem ne zaman başlayacak?

21 Ocak'ta karnelerini alan ilkokul, ortaokul ve lise öğrenciler yarıyıl tatiline girdi. 1. dönemin sona ermesiyle gözler 2. döneme çevrildi. Milyonlarca öğrenci ve velisi 2. dönem ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman, hangi tarihte bitecek? Öğrenciler okula ne zaman dönecek? Sömestr tatili uzayacak mı? 2. dönem ara tatil ne zaman? sorularına yanıt arıyor. İşte 2021-222 MEB takvimi...
2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili 24 Ocak'ta başladı. 2021-2022 MEB takvimine göre 4 Şubat'ta yarıyıl tatili sona erecek. Öğrenciler 7 Şubat Pazartesi okullarına dönecek.
YARIYIL TATİLİ UZAYACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Yarıyıl tatili uzatılacak mı?' sorusuna "Arkadaşlar biz bu süreçte bilimsel verilerle elektronik takip sistemi oluşturduk. Verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir." yanıtını verdi. Özer, " 7 Şubat tarihinde 2. döneme kaldığımız yerden aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam etmek için okullarımızı açacağız." dedi.
MEB 2021 - 2022 RESMİ TAKVİMİ
MEB'in Twitter hesabından yapılan açıklamada "2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak." denildi.
''HEM ÖĞRENCİLERİMİZ HEM ÖĞRETMENLERİMİZ 2 HAFTA DİNLENECEKLER''
İstanbul'un Esenler ilçesinde açılacak olan Tuna Eğitim Vadisi Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Özer, öğretmenlerden yarıyıl tatili için öğrencilere ödev vermemelerini istedi.
Bakan Özer şunları söyledi: "Öğretmenlerimiz beklenenin çok üzerinde bir aşılanma oranına sahip oldular. Onun için ben eğitim sistemimizin bel kemiği olan kıymetli öğretmenlerimizi bu fedakarlıklarından dolayı kutluyorum. İnşallah Cuma günü iki haftalık yarıyıl tatiline gireceğiz. Öğretmenlerimizden de küçük bir istirhamımız var.
Öğrencilerimize bu hafta içerisinde ödev verilmesin. Özellikle eğitime yeni başlayanlar hariç diğer öğrencilerimizin hepsi bu bir yıllık aradan sonra ilk aylarda eğitim öğretime başlama konusunda gerçekten ciddi bir imtihan verdiler. Onun için bu beş aylık yoğun eğitimden sonra onların da iki hafta dinlenmeye ihtiyaçları var. Ben inanıyorum ki öğretmenlerimiz de bu iki hafta içerisinde öğrencilerimize ödev vermeyecekler. Hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz ilk hafta dinlenecekler inşallah."