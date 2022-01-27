Şartlı eğitim yardımı parası ne kadar 2022? Şartlı eğitim yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İlköğretim, ortaöğretim eğitim yardımı...

Şartlı eğitim yardımı ödemelerine ilişkin son dakika açıklama ile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Şartlı eğitim yardımı, belli kişiler arasında örgün eğitime katılan çocuklara eğitimin başlangıcından, lise öğretimini bitirene kadar, öncelikli olarak çocuğun annesi olmak üzere, çocuğun babası veya çocukla aynı hanede yaşayan ve çocuğun bakımını üstlenen reşit bireylere verilir. Peki, Şartlı eğitim yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Şartlı eğitim yardımı parası ne kadar 2022? Şartlı eğitim yardımı nedir, kimlere verilir? İşte merak edilen soruların yanıtı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı DeryaYanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında Ocak ayında yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.
Bakan Yanık, "Şartlı Eğitim Yardımı" ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını, "Şartlı Sağlık Yardımı" ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını belirtti.
259 MİLYON LİRA ÖDEME YAPILACAK
Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek verildiğini kaydeden Yanık, "Bu kapsamda, Ocak ayına ilişkin bu üç sosyal yardım programlarımız ile 259 milyon TL ödeme yapacağız." ifadesini kullandı.