2021-2022 MEB takvimi 2. dönem hangi tarihte başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?

18 milyondan fazla öğrenci geçen hafta karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimine göre, ikinci dönemin ne zaman başlayacağı öğrencilerin merak ettiği sorulardan birisi oluyor. Bu kapsamda yarıyıl tatilinin biteceği gün araştırılıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi 2. dönem ne zaman başlıyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...
15 TATİL UZATILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Arkadaşlar biz bu süreçte bilimsel verilerle elektronik takip sistemi oluşturduk. Verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir." dedi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Öğrenciler, yarın okullarında birinci dönem karne heyecanı yaşayacak.
Hafta sonu tatilinin ardından 24 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili, 2 hafta sürecek ve 4 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.