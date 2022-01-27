2021-2022 MEB takvimi 2. dönem hangi tarihte başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?

18 milyondan fazla öğrenci geçen hafta karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimine göre, ikinci dönemin ne zaman başlayacağı öğrencilerin merak ettiği sorulardan birisi oluyor. Bu kapsamda yarıyıl tatilinin biteceği gün araştırılıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi 2. dönem ne zaman başlıyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...