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    • Eğitim
    • 27.01.2022 11:22
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    • 27.01.2022 11:23
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    2021-2022 MEB takvimi 2. dönem hangi tarihte başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?

    Geçen hafta milyonlarca öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline merhaba dedi. Milyonlarca öğrenci merakla bekledikleri tatile kavuştu. Ancak elbette tatil de bitecek. Tatilin ardından ikinci dönemin ne zaman başlayacağı, okulların ne zaman açılacağı ve tatilin uzatılıp uzatılmayacağı da öğrenciler tarafından merak edilen konulardan birisi oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 MEB takvimi 2. dönem ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

    Okullar ne zaman açılacak?

    18 milyondan fazla öğrenci geçen hafta karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2021-2022 eğitim öğretim dönemi takvimine göre, ikinci dönemin ne zaman başlayacağı öğrencilerin merak ettiği sorulardan birisi oluyor. Bu kapsamda yarıyıl tatilinin biteceği gün araştırılıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman kapanacak? 2021-2022 MEB takvimi 2. dönem ne zaman başlıyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...

    15 TATİL UZATILACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Arkadaşlar biz bu süreçte bilimsel verilerle elektronik takip sistemi oluşturduk. Verilere bakarak konuşuyoruz. Dolayısıyla şu an için yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değildir." dedi.

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Öğrenciler, yarın okullarında birinci dönem karne heyecanı yaşayacak.

    Hafta sonu tatilinin ardından 24 Ocak'ta başlayacak yarıyıl tatili, 2 hafta sürecek ve 4 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.

        İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

        MEB takvimine göre, ikinci dönemdeki ara tatili 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapılacak.

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        7 Şubat 2022 Pazartesi günü başlayacak ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaklaşık 3 aylık yaz tatiline girecek.
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        Haberler Eğitim 2021-2022 MEB takvimi 2. dönem hangi tarihte başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?
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