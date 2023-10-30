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Yarın okullar tatil mi? 31 Ekim 2023 Salı okul var mı, açık mı? MEB- Valilik+ YÖK son dakika açıklama: Kreş, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite...

Yarın okullar var mı sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ekim'de okulların tatil olacağını duyurmasının ardından gündeme geldi. Öğrenciler Pazartesi okula gitmedi. Şimdi Salı günü hakkında bir açıklama var mı onu merak ediyor. Peki 31 Ekim 2023 Salı okul var mı, açık mı? MEB- Valilik+ YÖK son dakika açıklama: Kreş, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite...

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Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 13:04 Güncelleme 30 Ekim 2023, 13:04
Yarın okullar tatil mi? 31 Ekim 2023 Salı okul var mı, açık mı? MEB- Valilik+ YÖK son dakika açıklama: Kreş, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite...

Okullar 30 Ekim'de tatil edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, 30 Ekim Pazartesi günü 1 günlük tatil kararı aldıklarını duyurdu. Peki Yarın okullar tatil mi? 31 Ekim 2023 Salı okul var mı, açık mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." ifadelerini kullandı.

31 Ekim 2023 Salı günü okulların tatil edildiğine dair bir duyuru bulunmuyor. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler yarın okula gidecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

1. Dönem ara tatili 13 - 17 Kasım 2023 tarihleri arasında yaşanacak.

2. Dönem ara tatili 8 - 12 Nisan tarihleri arasında olacak.

ARA TATİL KAÇ GÜN?

Ara tatiller hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI NE ZAMAN?

Öğretmenlerin seminer dönemi 13-17 Kasım 2023 tarihinde olacak. İlk yayımlanan yazıda yüz yüze olacağı bildirilen mesleki çalışmalar hakkında Bakan Tekin alınan son kararı paylaştı. Buna göre öğretmen seminerleri aynı tarihlerde online olarak gerçekleşecek.

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