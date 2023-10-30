Yarın okullar tatil mi? 31 Ekim 2023 Salı okul var mı, açık mı? MEB- Valilik+ YÖK son dakika açıklama: Kreş, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite...

Okullar 30 Ekim'de tatil edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, 30 Ekim Pazartesi günü 1 günlük tatil kararı aldıklarını duyurdu. Peki Yarın okullar tatil mi? 31 Ekim 2023 Salı okul var mı, açık mı?

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum.