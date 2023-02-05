Yarın TEKİRDAĞ, ÇANAKKALE, BALIKESİR'DE okullar tatil mi? Son dakika yarıyıl tatil uzadı mı? 5 Şubat 2023 Valilik açıklamaları...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT 2023?

Yarın için henüz il valiliklerinden kar tatili açıklaması gelmedi. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

İSTANBUL'DA KAR TATİLİ OLUR MU?

İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Saat 16:00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım." uyarısında bulundu.

İstanbul için de henüz kar tatili haberi gelmedi.