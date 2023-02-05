Yarın TEKİRDAĞ, ÇANAKKALE, BALIKESİR'DE okullar tatil mi? Son dakika yarıyıl tatil uzadı mı? 5 Şubat 2023 Valilik açıklamaları...

Yarın okul var mı, yarıyıl tatili uzadı mı soruları sıkça araştırılır oldu. Kar yağışı bir çok ili etkisi altına almaya başladı. Peki Yarın TEKİRDAĞ, ÇANAKKALE, BALIKESİR'DE okullar tatil mi?
YARIN OKULLAR TATİL Mİ 6 ŞUBAT 2023?
Yarın için henüz il valiliklerinden kar tatili açıklaması gelmedi. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.
İSTANBUL'DA KAR TATİLİ OLUR MU?
İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Saat 16:00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım." uyarısında bulundu.
İstanbul için de henüz kar tatili haberi gelmedi.
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5 ŞUBAT 2023
6 ŞUBAT 2023