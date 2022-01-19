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    • Eğitim
    • 19.01.2022 16:29
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    • 19.01.2022 16:29
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    Yarın Sinop, Trabzon, Rize, Artvin'de okullar tatil mi? 20 Ocak'ta hangi illerde okullar tatil edildi? İl il Valilik duyurusu

    Yarıyıl tatiline kısa bir süre kala eğitime kar engeli! 20 Ocak'ta hangi illerde okullar tatil edildi? sorusuna yanıt aranırken peş peşe son dakika açıklamaları gelmeye başladı. Önce Bolu, sonra Sinop'tan kar tatili duyuruları yapıldı. Peki Yarın Sinop, Trabzon, Rize, Artvin'de okullar tatil mi? İşte 20 Ocak 2022 Perşembe günü tatil edilen okulların tam listesi ve İl il Valilik duyuruları...

    Yarın Sinop, Trabzon, Rize, Artvin’de okullar tatil mi?

    Son dakika kar tatili ile ilgili Valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. Tüm yurdu etkisi altına almaya başlayan kar yağışı bazı illerde hayatı durma noktasına getirdi. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli eğitime ara verildi mi merak ediyor. Bu kapsamda Yarın Sinop, Trabzon, Rize, Artvin'de okullar tatil mi? 20 Ocak'ta hangi illerde okullar tatil edildi? soruları araştırılıyor. Haberimizden Valiliklerden gelen son dakika kar tatili açıklamalarına ulaşabilirsiniz. İşte tatil edilen illerin tam listesi...

    20 OCAK'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

    Valiliklerden 20 Ocak için kar tatili açıklamaları yapılıyor...

    BOLU

    Bolu Valisi Ahmet Ümit Twitter üzerinden son dakika kar tatili açıklamasında bulundu. Açıklamada, '' Devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle 20 Ocak 2022 günü il genelinde: Resmi-özel;okul öncesi,ilk,orta,lise,Rehabilitasyon,Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına,
    Karar verilmiştir.''     denildi.

    SİNOP

    Sinop Valiliğinden de gelen açıklama şöyle;

    ''DUYURU

    Uyarı işaretiİlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İlimiz ve tüm İlçelerimizde; 20 Ocak 2022 tarihinde Tüm Resmi ve Özel Okullarda

    1 gün ara verilmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.''

    Öte yandan diğer illerden ise henüz bir açıklama gelmedi. Son dakika Valilik açıklamaları geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz. Sıcak gelişmeler için bizi takip edin.

        METEOROLOJİ O İLLER İÇİN UYARDI

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış, çığ riski, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ZİRAİ DON UYARISI: Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
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        Haberler Eğitim Yarın Sinop, Trabzon, Rize, Artvin'de okullar tatil mi? 20 Ocak'ta hangi illerde okullar tatil edildi? İl il Valilik duyurusu
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