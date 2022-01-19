Yarın Sinop, Trabzon, Rize, Artvin'de okullar tatil mi? 20 Ocak'ta hangi illerde okullar tatil edildi? İl il Valilik duyurusu

METEOROLOJİ O İLLER İÇİN UYARDI

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış, çığ riski, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısında kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.