Yarın Sinop, Trabzon, Rize, Artvin'de okullar tatil mi? 20 Ocak'ta hangi illerde okullar tatil edildi? İl il Valilik duyurusu

Son dakika kar tatili ile ilgili Valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. Tüm yurdu etkisi altına almaya başlayan kar yağışı bazı illerde hayatı durma noktasına getirdi. Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli eğitime ara verildi mi merak ediyor. Bu kapsamda Yarın Sinop, Trabzon, Rize, Artvin'de okullar tatil mi? 20 Ocak'ta hangi illerde okullar tatil edildi? soruları araştırılıyor. Haberimizden Valiliklerden gelen son dakika kar tatili açıklamalarına ulaşabilirsiniz. İşte tatil edilen illerin tam listesi...
20 OCAK'TA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Valiliklerden 20 Ocak için kar tatili açıklamaları yapılıyor...
BOLU
Bolu Valisi Ahmet Ümit Twitter üzerinden son dakika kar tatili açıklamasında bulundu. Açıklamada, '' Devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle 20 Ocak 2022 günü il genelinde: Resmi-özel;okul öncesi,ilk,orta,lise,Rehabilitasyon,Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretime 1 gün ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına,
Karar verilmiştir.'' denildi.
SİNOP
Sinop Valiliğinden de gelen açıklama şöyle;
''DUYURU
Uyarı işaretiİlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İlimiz ve tüm İlçelerimizde; 20 Ocak 2022 tarihinde Tüm Resmi ve Özel Okullarda
1 gün ara verilmiştir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.''
Öte yandan diğer illerden ise henüz bir açıklama gelmedi. Son dakika Valilik açıklamaları geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz. Sıcak gelişmeler için bizi takip edin.